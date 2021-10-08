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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير عقاري: 7 أسباب لزيادة الإقبال على مدينة بدر.. فيديو

المهندس خالد فاروق
المهندس خالد فاروق الخبير العقاري

قال المهندس خالد فاروق الخبير العقاري، إن السوق العقاري في مصر يتحمل ضخ أكبر قدر من الأموال، لافتا إلى أن هناك العديد من المدن الجديدة التي يتم فيها مشروعات عقارية علي أعلي مستوي مثل العاصمة العاصمة الإدارية، ومدينة بدر والعلمين الجديدة.

 

وأضاف "فاروق"، خلال استضافته ببرنامج "البوصلة"، تقديم الإعلامية "منال سعيد"، المذاع علي فضائية "صدي البلد 2": "مدينة بدر بها جميع الخدمات وبها مدارس انترناشونال، فضلا عن الجامعة الروسية وجامعة بدر، والعديد من المولات"، لافتا: "الكثير يتجه إلى مدينة بدر حاليا لأن الأسعار ليست مرتفعة ومتوفر بها جميع الخدمات، وهي تعتبر أقرب المدن الجديدة للعاصمة الإدارية الجديدة".

 

وتابع: "يمكن الوصول لمدينة بدر من أي مكان في القاهرة بسبب شبكة المواصلات المتاحة حاليا، إضافة إلى أنه سيكون هناك محطة للقطار الكهربائي بمدينة بدر"، مشيرا إلى أن المشروعات العقارية التي تقوم بها الدولة في المدن الجديدة تفيد المطورين العقاريين حيث تقوم مجتمعات جديدة تسمح بإقامة استثمارات في مجال العقارات.

 

وأشار إلى أن كل الشركات تتنافس على تنفيذ المشروعات في أعلي وقت بجودة عالية، موضحا أن الدولة تقوم بالتوازن في الاستثمار العقاري حتى يكون السعر عادل للمستهلك.
 

الإدارية الجديدة المطورين العقاريين الجامعة الروسية المشروعات العقارية العاصمة الادارية الاستثمار العقارى العلمين الجديدة المدن الجديدة السوق العقاري مدينة بدر

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