أحد أبطال أكتوبر: إنجازات مصر الحالية لا تقل عن نصر 1973.. فيديو

قال العقيد حلمي زكي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن الإنجاز الذي يحدث على الأراضي المصرية حاليا لا يقل عن الإنجاز الذي حدث في حرب أكتوبر 1973.



وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك انجازات كبيرة في كافة المجالات سواء الاقتصادي أو الاجتماعي أو الزراعي، مؤكدا أن مصر تشهد نهضة زراعية غير مسبوقة في التاريخ، وسنقترب من 14 مليون فدان.



وأشار: "سيناء خط الدفاع الأول لشرق مصر، ولم نرى أي انجازات حدثت في سيناء في السنوات الماضية، أما الذي يحدث حاليا في سيناء من تطوير وتنمية يعتبر إعجاز وأمر خيالي".



وأوضح العقيد حلمي زكي، أحد أبطال حرب أكتوبر،: "هناك مشروعات جبارة في سيناء وتنمية لم يتخيلها أحد"، مؤكدا: "ما يحدث في مصر حاليا يفوق الأحلام".