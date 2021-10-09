محمد صبحي: مصر تمتلك عظماء في كل المجالات.. هناك عراقيل تقف أمام الموهوبين .. أرفض فكرة التريند والورشة الفنية.. لن أعرض أعمالي على المنصات.. ومسرحيتي الجديدة تناقش مشكلات المجتمع

الفنان محمد صبحي:

قالتلي عايزة اتجوز ونيس..زوجتي فاجأتني بهذا الطلب

نجوم الضهر..هناك عظماء في مصر لكن مش متشافين

شيريهان طاقة فنية كبيرة وفنانة موهوبة بجد

أنا ضد الورشة الفنية و التريند .. ولن أعرض أعمالي على المنصات

انا لا اتابع كورة ولا اهلى وزمالك ولا منتخب

حل الفنان الكبير محمد صبحي خلال لقاء له لبرنامج “سبوت لايت” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “شيرين سليمان”، وقد كشف عن العديد من الأسرار حول زوجته الراحلة ، و الفنانة سعاد نصر.

كشف محمد صبحي عن تفاصيل المسرحية الجديدة “نجوم الضهر”، وأكد أنه على الفنان دائما البحث عن البديل للأعمال المسفة.

قال محمد صبحي، : " زوجتي كانت كانت تجمع صور لأعمالي الفنية كل عام، ولكنني توقفت بعد وفاتها ، وكنت امتلك ملف كل عام.

وتابع محمد صبحي : قررت بعد وفاة سعاد نصر، ألا أقوم بعمل اجزاء جديدة لمسلسل “ونيس”، ولكن فكرت ان أقوم بجزء جديد وأن تكون صورة سعاد نصر موجودة بتلك المشاهد تكريما لها.

مقارنة بين “شخصية ونيس” محمد صبحي

وأشار محمد صبحي إلى أن السيدات في بعض الأحيان تقوم بعمل مقارنة بين “شخصية ونيس” وزوجها، وتوجه النقد لزوجها بمقولة “شوف وفاء ونيس” معلقا : “عيب أن الست تقول لزوجها شوف وفاء ونيس”.

وأكد الفنان محمد صبحي، أن زوجته جاءت له بعد عرض مسلسل ونيس، “وقالت: ”صبحي انا عايزة اتجوز ونيس" ورددت عليها قائلا:“أن الأحداث التي تمت بيني وبينك وأولادنا هو ما أقوم بها في ونيس"

قال الفنان الكبير محمد صبحي، إنني دائما أرتدي ملابس رسمية معلقا “دي أقل حاجة عندي”، مؤكدا أنه خلال تواجدي في أحد الفنادق رغبت أن أطلب أكل.

وأضاف الفنان محمد صبحي، خلال لقاء له لبرنامج “سبوت لايت|” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “شيرين سليمان”، أنني قمت بطلب “فول” خلال تواجدي في الفندق، ليرد الموظف :“متغير يا استاذ محمد”..

وأكد الفنان محمد صبحي، إنني ضد مسمى “الورشة”، مؤكدا أنه كان لا بد أن يتم تسميتها استديو وكلمة ورشة مختلقة، وأيضا أنا ضد مسميات “جراج”، أن يتم إطلاقها علي الثقافة أو الفن.

وأشار محمد صبحي، أنه لا بد أن يتم توفير وتحديد ميزانية للمجالات الهامة في مصر والثقافة والبحث العلمي وغيرها.

أشار الفنان الكبير محمد صبحي، الى أن مسرحية “نجوم الضهر” تناقش مشاكل اجتماعية، مؤكدا أن مصر تمتلك عظماء في كل المجالات.

وأضاف محمد صبحي،: "مناخدش بالنا أن فيه كويسين وعظماء لكن مش متشافين، وهم بمثابة “نجوم الضهر”، فالنجوم في السماء ولكن لا ترى في النهار لقوة ضوء الشمس.

عراقيل تقف أمام الموهوبين

وأشار محمد صبحي، إلى أن هناك عراقيل تقف أمام هؤلاء الموهوبين، مثل ضوء الشمس الذي يحجب تلك النجوم .

أكد محمد صبحي أن هناك العديد لديهم قدرات كبيرة تجعل منهم فنانين عظام، معتبرا ان ايمانه بهم جعله قادر على أن يكون هناك عروض .

الكيان الصهيونى يمتلك أعلى ميزانية توجه للبحث العلمي



وتابع محمد صبحي، أن الكيان الصهيونى، يمتلك أعلى ميزانية توجه للبحث العلمي، لذا أغلب العلماء من إسرائيل.

وأشار محمد صبحي إلى أن الفيلم أو المسرحية من الممكن أن يهدم القيم والمثل بالمجتمع.

قال الفنان الكبير محمد صبحي،، ”أنا أول واحد شاف موهبة "شيريهان"، مشيرا إلى أنها تدربت 3 شهور عشان نعمل مسرحية "روميو وجولييت".

وأضاف محمد صبحي، أن شريهان طاقة فنية كبيرة، مؤكدا أنها تعرضت لمحن سحبت منها طاقتها، وهي “ممثلة وفنانة موهوبة بجد و بتحب الفن بجد وكونها ستعود هو شئ عظيم جد”.

ضد فكرة التريند

وتابع الفنان محمد صبحي، “ أنا ضد فكرة التريند”، مؤكدا أن كل السوشيال ميديا وهم و"الحقيقة الوحيدة اللي بيخش تلك المواقع هو من يستفيد منها".

وأشار محمد صبحي إلى انه لن يعرض أعماله على المنصات، وسيعرضها عبر القنوات الرسمية"، معلقا “المشكلة مش فيا ولكن المشكلة في المنصات اللي تقبل أعمالي، وهناك منصات محترمة وتنقي أعمالها بعناية”.

قال الفنان الكبير محمد صبحي، أن الفن به “حزب الكنبة:، مؤكدا أن البعض ينتظر نوع معين من الفن، وهو غير موجود.

وأضاف محمد صبحي ،” أنه ليس مطلوبا، أن يتم مهاجمة الأعمال المسفة، ويجب ألا نتهمها، ولكن لا بد من إيجاد البديل لها.

وتابع محمد صبحي، أن المشاهد أصبح يتهم الفنانين الكبار، بأنهم تركوا الساحة لفنانين وأعمال ليس لها قيمة، مطالبا الفنانين بالمشاركة في تقديم أعمال كبيرة.

بناء الإنسان والمواطن سيحمي الإنجازات

واشار محمد صبحي إلى أن بناء الإنسان والمواطن، سيحمي الإنجازات التي تحققت خلال الـ 7 سنوات الماضية، وكانت بمثابة إنجازات عظيمة، لأن البلد كان فيها.

قال الفنان الكبير، محمد صبحي، إن مسلسل “أنا وهؤلاء” هو مسلسل يتحدث بذكاء عن فترة 2005، وتم التأكيد على أن مشكلة مصر القادمة هي الانفجار السكانى وبه رسالة لكل مواطن أنه "إذا اردت العيش متخليش 3 ييجوا وترميهم في الشارع”.

وأضاف محمد صبحي،”، انا لا اتابع كورة ولا اهلى وزمالك ولا منتخب لأنني اعتبرها شو".

وتابع محمد صبحي، أنني لما رحت أتفرج على ماتش “لقيت أن كل اللى في الملعب بيفهم كرة، ودلوقتي أصبحت الثقافة وحشة في الرياضة ومبتفرجش على الكرة أبدا".

وأشار محمد صبحي إلى أن هناك معركة عبر السوشيال ميديا ، بين جماهير الأندية، وعمرها ما كانت بالطريقة دي في مصر".