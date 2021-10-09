بيخاف من صوته في التليفون.. كوميديا بين هنيدي ومحمود حافظ على الهواء

كشف الفنان محمد هنيدي عن علاقته بالفنان محمود حافظ، قائلا :"صوت محمود حافظ بيخوف ولازم تقوم تقف و هو بيكلم".

وعلق الفنان محمود حافظ خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلى في برنامج “معكم” على قناة “سي بي سي ” ، :أنا أشتغلت مع محمد هنيدي في أحد الأفلام قبل كدا وكان ليا الشرف أنه كلمني وقالي حابين نتعاون مع بعض ومن ضمنهم كان فيلم "عنتر" وبعد كدا أشتغلنا مع بعض مسلسل"أرض النفاق" وأنا من حسن حظي اننا اشتغلنا مع بعض فيلم "الأنس و النمس" و دي كانت تاني تجربة ليا مع المخرج شريف عرفة بعد فيلم "الممر".

من جانبه، عرضت الإعلامية منى الشاذلى، مجموعة من الصور لـ الفنان محمد هنيدي، وكانت بعنوان :" هنيدي عبر العصور".



وظل هنيدي يضحك على كل صورة له، وقال دى صور مميزة ومختلفة.



قال الفنان محمد هنيدي، إن أسرته أصبحت تظهر معه بعد كبر سنهم، وعلق على قصر قامته ، وأكد: "بواجه الكاميرات مع ناس طولى.. الموضوع ده مبقاش يشغلنى".



عرضت الإعلامية منى الشاذلى، مقطع فيديو من العرض الخاص لفيلم الإنس و النمس، وظهور عائلة محمد هنيدي.



قال الفنان محمد هنيدي، إنه فى أثناء تصوير مشهد الطيران فى الجو، بفيلم: "فول الصين العظيم" قالولى: "تعالى ياحمادة عايزينك في شوت".



وأضاف محمد هنيدي خلال حواره ببرنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنه كان فى حالة توتر شديد أثناء التصوير.



ولفت إلى أنه ترك مكان التصوير وظل يتمشي لبعض الوقت، وفى لحظة ما شاهد رجلا طويلا قال له "إنما المؤمنون أخوة" وقلت له: "ونعم بالله".