أحمد موسي يحتفل بفوز منتخب مصر على ليبيا وتصدر المجموعة.. شاهد

تصفيات كأس العالم

احتفل الاعلامى احمد موسي بـ فوز منتخب مصر على منتخب ليبيا و تربع المنتخب الوطنى على قمة المجموعة فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وكتب احمد موسي عبر موقع فيسبوك “ مبروك التربع علي قمة المجموعة ، بفوز منتخبنا الوطني بهدف مرموش العالمي ، المهم حصد النقاط ..لنظل علي قمة مجموعتنا .. يا رب أنصرنا وفرحنا وكملها بخير بالمشاركة في مونديال ٢٠٢٢”.

و انتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره الليبي بفوز الفراعنة بهدف دون مقابل، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

و تمكن عمر مرموش من تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى ليبيا عن طريق تسديدة صاروخية في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب مصر إلى 7 نقاط ويتصدر المجموعة، وينتظر مباراة العودة أمام ليبيا يوم الاثنين بعد المقبل.