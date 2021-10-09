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برلمان

برلمانية تُطالب بتكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين سائقي الحفلات المدرسية

مايسة عطوة، عضو مجلس
مايسة عطوة، عضو مجلس النواب

طالبت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، الحكومة بتكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات لسائقى الحافلات المدرسية مع بداية العام الدراسى الجديد 2021، مؤكدة أن من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، لابد من أن يتم فصله من العمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ، وتحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

 

وأشارت عطوة، خلال البيان الصادر لها، إلى أن تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإداري للدولة يُساهم وبشكل كبير في انخفاض نسبة التعاطي، ولذلك لابد من التوسع في الحملات  لاستهداف الكشف أيضا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية.

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التضامن: تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية

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السجن عاما و1000 جنيه غرامة حال التواجد في أماكن تعاطي المخدرات

واكدت عضو مجلس النواب، أن الهدف من هذه الحملات ماهو إلا لحماية الطلاب والطالبات بمختلف المراحل التعليمية من اهمال بعض السائقي، خاصة وأن تعاطي للمخدرات يعرض حايتهم اولًَا للخطر ثم حياة الطلاب على مستوى الجمهورية.

مايسة عطوة مجلس النواب تعاطي المخدرات سائقي الحافلات المدرسية العام الدراسي الجديد

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