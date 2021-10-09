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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة سوهاج يتابع تطبيق الإجراءات الوقائية بأولى أيام الدراسة

صدى البلد

تفقد الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج صباح اليوم، عدد من الكليات بمقري الجامعة القديم والجديد للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية فى بداية العام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م.

والتأكد من تطبيق  للإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وذلك قبل يوم من انتظام جميع الكليات وبدء بانوراما الأنشطة الطلابية وتحية العلم.

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق، أن الجامعة فرضت عدد من الإجراءات الوقائية لمنع العدوي بالفيروس، من أهمها التطعيم بالجرعة الأولى والثانية  لجميع منسوبي الجامعة قبل بدء العام الدراسي، وذلك تنفيذاََ لخطة الدولة فى مواجهة تفشي الإصابة، مع استمرار ارتداء الكمامة الطبية لجميع المترددين على الجامعة.

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وتوقيع الكشف الحراري عليهم قبل الدخول من البوابات الرئيسية بمقري الجامعة، بالإضافة إلى التأكد التام من مواصلة عمليات التطهير والتعقيم للقاعات الدراسية والفصول والمعامل وجميع المرافق باستخدام المواد المخصصة لذلك.

كما اطمئن "عبد الخالق"، على سهولة ويسر وسائل المواصلات من توافر مركبات الجامعة المختلفة للانتقال بين مقريها، وكذلك تابع انتظام المحاضرات، و نسبة الإنجاز التى حققته الكليات فى رفع المقررات الإلكترونية على منصة التعليم الذكية.

لتحول طرق التدريس والامتحانات إلى نظام التعلم الالكتروني، بالإضافة إلى توفير كل مايلزم من سبل الدعم والرعاية، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لخدمة الطلاب، وتهيئة الأجواء الملائمة لمساعدتهم على التفوق والنجاح.

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سوهاج جامعه رئيس الإجراءات كورونا

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