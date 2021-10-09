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رئيس التحرير
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منوعات

يهدم الشخصية.. استشاري نفسي يحذر من مشاهدة مسلسل لعبة الحبار Squid Game

استشاري نفسي يحذر
استشاري نفسي يحذر من مشاهدة مسلسل لعبة الحبار Squid Game

أثار مسلسل  squid game أو لعبة الحبار جدلاً كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بعدما احتل المرتبة الأولى عالميا في قائمة الأكثر مشاهدة على  منصة نتفليكس في العديد من دول العالم محققًا ملايين المشاهدات.

وعلى الرغم من نجاحه الكبير، إلا أن عدد من متابعي لعبة الحبار قدموا تحذيرات بسبب المشاهد الدموية بالعمل، وحذروا من مشاهدة الأطفال وأصحاب القلوب الضعيفة من متابعته.

الأعمال الدرامية وسيلة توعية وتنمية 

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن الأعمال الدرامية والسينمائية تعد حجر أساس لتشكيل شخصية الإنسان، ووجدانه ورؤيته المستقبلية في الحياة و إرشاده إلى طرق لحل المشكلات المختلفة، فهي ليست وسيلة للترفيه أوالترويح عن النفس فقط، وإنما وسيلة توعية وتنمية أيضًا. 

وأضاف «هندي» في تصريح لموقع «صدى البلد» أننا رأينا شخصيات عظيمة في مصر بنتها الأعمال الرمضانية بصفة خاصة مثل: قيمة بر الوالدين والترابط الأسري من مسلسل «أبنائي الأعزاء شكراً»، وقيمة التربية الأخلاقية في مسلسل  «المال والبنون» ومبادئ الوطنية في مسلسل «ليالي الحلمية»، ووسطية الدين في مسلسل «محمد رسول الله» و «عمر بن عبد العزيز» وغيره الكثير من الصحابة، وكذلك الفكاهة بدون تنمر أو سادية، مثل برنامج: «الكاميرا الخفية». 

الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية 

وتابع استشاري الصحة النفسية أن الدراما يُنتظر منها دائمًا أن تنقل مفاهيم سليمة وتحافظ على  هوية الإنسان، فلا تحوله إلى عنصر هدام، يلهث وراء الإثارة فقط، عن طريق انتهاك الأخلاق، والإرشاد إلى سلوكيات سلبية كالتدخين والإدمان، مما يعول أي خطة للتنمية في المجتمع.

ولفت الدكتور وليد هندي إلى أنه تم رصد 10 أعمال درامية في رمضان عام 2019 تحض على القتل والإساءة للأطفال وفقد للقيم الإنسانية، كما ظهر في صراع الشر بالشر في مسلسل «نسل الأغراب»، أو عدم الاتزان  في برنامج «رامز جلال»، ومشاهد عنف غير مقبولة في مسلسل «الأسطورة». 

 آثار سلبية عديدة 

 

ونوه استشاري الصحة النفسية بأن المسلسلات التي تحتوي على مشاهد عنف وقتل دموي مثل «لعبة الحبار» تحتاج إلى وقف مع النفس من ضرورة عدم مشاهدتها حيث أنها تترك آثار سلبية عديدة في نفوس الأطفال، كالشعور بالهلع والخوف والعزلة الاجتماعية والمعايير المزدوجة التي تجعل الشخص غير قادراً في المستقبل على مواجهة المجتمع، فلا يتعاطف مع الآخرين تحت أي ظرف، ويكون مشوه ذهنيًا، لذا ينبغي محاربة ذلك بإلقاء الضوء على السلبيات، وتغليظ العقوبات على المخطئين، والإكثار من ورش العمل للارتقاء بالمهنة في الداخل ومحاربة أي أعمال أجنبية هدامة. 

وحذر استشاري الصحة النفسية من ترك أبنائهم فريسة للأعمال الدرامية العنيفة، فلابد من اشغالهم بالأنشطة النافعة بدلاً من الضارة، ومراقبة كل ما يشاهدونه في سنهم الصغير وفي عالم السوشيال ميديا المفتوح، وشرح طبيعة الأمور لهم بالقدر الذي يصل لحد فهمم العمري. 

تحذير للفنانة أيتن عامر من مشاهدة لعبة الحبار 

معلومات عن مسلسل لعبة الحبار 

وتدور أحداث Squid Game حول مئات اللاعبين الكوريين الذين يعانون من ضائقة مالية ويتلقون دعوة للمنافسة في لعبة وتم إغرائهم بجائزة كبرى، لكنهم لم يكونون على دراية بأنها لعبة مميتة. 

وتبلغ قيمة جائزة لعبة الحبار أو Squid Game حوالي 40 مليون دولار، لكن الوصول إليها يتطلب الكثير من الغدر ومواجهة الموت والمخاطر التي لا حصر لها.

أبرز ما يميز المسلسل هو الإثارة والأحداث غير المتوقعة طيلة الوقت، كما حدث في الحلقة الأخيرة والتي اكتشف فيها بطل المسلسل أن الرجل العجوز «أوه إيل نام» هو المسئول عن اللعبة

بدء عرض Squid Game لأول مرة يوم 17 سبتمبر الجاري، وقال الرئيس التنفيذي لنتفليكس في مؤتمر المنصة السنوي إنها قد يكون أكبر سلسلة غير إنجليزية ناجحة في تاريخ الشركة على الإطلاق.

المسلسل مكون من 9 حلقات فقط من تأليف وإخراج هوانج دونج هيوك، ووصلت بعض الحلقات لـ 60 دقيقة.

وتشير استطلاعات نتفليكس إلى أن مسلسل Squid Game في طريقه لتحقيق المزيد من المشاهدات والنجاح بعد اكتشاف الجمهور له حول العالم، خاصة عقب انتشاره وحديث مواقع التواصل الاجتماعي عنه خلال الفترة المقبلة. 
 

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