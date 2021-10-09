"رموز التضحية والكرامة".. ورش فنية وثقافية بأنامل أطفال ملتقى أهل مصر

تواصلت فعاليات أسبوع الملتقى الثقافي الثالث "أهل مصر" للأطفال الذي تنفذه الإدارة العامة لثقافة الطفل بالإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، حيث نفذت العديد من الورش الفنية والثقافية بقاعات فندق القوات المسلحة.

يأتى هذا فى إطار توجيهات د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، بدمج الأطفال بالمناطق الحدودية مع ذويهم من القاهرة وبورسعيد، وضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بنصر أكتوبر المجيد.

وشملت الفعاليات ورشة ثقافية وحوار مفتوح تحدثت فيه سهام محمد عن أشخاص ضحوا بأرواحهم وتركوا أسرهم وانضموا للمقاومة الشعبية دفاعا عن الوطن والأرض، رافضين ذل الاستعمار واستبداد العدو اللعين، وأطلق عليهم آنذاك فدائيين ومنهم السيد عسران الشاب وكان عمره 17 سنة، والذي حاول اغتيال جون ويليام، والبطل محمد مهران أحد الضباط المكلفين بحمايه مطار الجميل، وتصدى لعمليات الإنزال البريطانية التي تستهدف تدمير المطار.

وأضافت "سهام محمد أن النساء شاركت أيضا في المقاومة الشعبية بعلاج المصابين من الفدائيين مثل الممرضة فتحية الأخرس، وكذلك مصطفى شردي الملقب بحامل البندقية والقلم نظرا لعمله صحفي وحرصه على ان تلتقط الكاميرا الخاصة به مشاهد لاعتداءات العدوان على أبناء بورسعيد كما سجل قلمه بطولات الفدائيين، ومحمد شحبر البطل الذي هز عرش بريطانيا والذي كان رئيسا لمعركة حي العرب.

وبعنوان "رموز التضحيه والكرامة" سجلت أنامل الأطفال المعلومات على مطويه من الورق المقوى لتقيس مدى استيعابهم وتاثرهم بالبطولات وفخرهم بوطنهم.

ونفذت ايمان شوكت ورشة حكى عن غرق المدمرة إيلات والتى استهدفها القوات البحرية المصرية وتم اعتبار يوم تدميرها ٢١ اكتوبر هو عيد للقوات البحرية نظرا لكونها أقوى العمليات البحرية التى تمت عقب نكسة ٦٧.

كما نفذ الفنان مصطفى اسماعيل جدارية مزخرفه برسومات وعناصر من قشرة الخشب الملونة لتدريب الأطفال بمهارة اكبر على استخدام تلك الخامة بتفريغ العناصر وتلوينها ودمجها بانسيابية فى مظهر جمالى، بجانب ورش الحرف اليدوية، وعمل كتب بالتقنيات المتعددة، الاركت والحلي والرسم على الخزف.

يأتى هذا بجانب استكمال بروفات ورشة فنون الأداء للملحن محمد مصطفى لتدريب الأطفال على اوبريت صوت بلادى، وواصل المخرج عمرو حمزة بروفات العرض المسرحي و تجهيزات ديكور المسرحية، وختم اليوم بحفلة سكر لإسعاد الاطفال.