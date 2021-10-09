عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

حنان محمود إبراهيم تكتب: المرأة المصرية على جبهات النصر

صدى البلد

تطل علينا كل عام ذكرى السادس من أكتوبر العاشر من رمضان الذي حققنا فيه النصر العظيم واسترددنا الأرض والكرامة المصرية بل والعربية، وهدمنا أكذوبة العدو الذي لا يقهر، وبعد عدة قراءات عن دور المرأة المصرية في حرب أكتوبر من اشتراكها في العمل الميداني إما بالعمل في الهلال الأحمر المصري آنذاك، أو إعداد الطعام للجنود، أو المشاركة في نقل المعلومات للمخابرات المصرية وغير ذلك الكثير.
لقد عانت المرأة المصرية في هذه الفترة العصيبة على الوطن من الكثير من الضغوطات والتي كان على رأسها تحمل مسؤولية الأسرة لأنها أصبحت زوجة الشهيد ففقدت عائلها الوحيد، أو تدني المستوى الاقتصادي للأسرة نظرًا لظروف الحرب التي تمر بها البلاد، أو التنقل من مكان لآخر لتعرض منزلها للهجوم والتدمير من العدو الإسرائيلي، وعلى الرغم من ذلك تحملت ولم تشتك من ثقل الحِمل عليها، أو تتأفف من ضيق الرزق، أو تهاجر لدولة أخرى تنعم فيها بالأمن؛ لأنها كانت تنظر للأمر من منظور أسمى وأعلى وهو منظور الوطن الذي يستحق أن تضحي من أجله وأن تتحمل تبعات استراد الأرض والكرامة، فسطرت بذلك صفحات مضيئة في تاريخ المرأة المصرية.
ولو تأملنا حال المرأة المصرية الآن نجدها مازالت تتحلى بنفس روح التحدي والصمود وما زالت تقف على الجبهة ولكن العدو الآن هو الذي اختلف فبدلًا من عدو كان سلاحه الدبابة والرصاصة أصبح عدو سلاحه المخدرات، ووسائل تواصل سيطرت على عقول أغلب الشباب ووصلت ببعضهم للانحلال الأخلاقي أو الانتحار، وأصبحت الحرب حرب هوية وفكر، وكان لزامًا على المرأة سواءً كانت أمًا  أن تحارب من أجل تنشئة أجيال صالحة، وأن تظل يقظة للانفتاح الهائل الذي يتعرض له أبنائها، وأن تحميهم من خطر الانجراف مع أصدقاء السوء لما لا تحمد عقباه، وأصبح لزامًا عليها أيضًا لو كانت زوجة أن تصبر على قلة الدخل، وأن تشد ساعديها وبقوة على الدفة مع زوجها لتبحر بسفينة الحياة لبر الأمان، وأن تصم اذانها عن بعض الدعاوي ممن يدعون الدفاع عنها وعن حريتها وتحريرها وهم في الحقيقة يريدون منها الانسلاخ عن القيم الدينية أو العادات المجتمعية التي تضمن لها الرفعة والوقار.
إن الدولة المصرية تعترف بجهود المرأة المصرية على مر العصور منذ عصر الفراعنة وحتى عصرنا هذا، وأكبر دليل على ذلك كلمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية حيث قال:
اسمحوا لي في البداية أن أعبر عن سعادتي البالغة.. وفخري وأنا أشهد اليوم احتفالنا السنوي بالمرأة المصرية العظيمة وأغتنم هذه المناسبة.. لأوجه لها تحية فخر وتقدير واعتزاز فهي ضمير الأمة ونبضها، والحارس الأميــــن علـــــى الهويــــة المصــــرية... هي السند والأمل في كل أزمة مرت 
بها الدولة... وكانت ومازالت، الدرع الواقية.. أمام كل من يحاول النيل من عزيمة هذا الوطن.
منذ أن توليت مسؤولية هذا الوطن، جعلت دعم وتمكين المرأة محورًا أساسيًا في خطة الدولة الشاملة للتنمية... وها نحن نجني ثمار ما قمنا به... فقد أصبحت المرأة المصرية نموذجًا يحتذى به في جميع المحافـــل الدوليـــة في شــتى المجــــــالات.

ترشيحاتنا

لبنان تدخل في عتمة كاملة عقب انقطاع التيار الكهربائي

أخبار الرياضة...الأهلي يدرس تعديل عقد قفشه..شرط وحيد يفصل إعلان نادي سعودي التعاقد مع حمدي النقاز

سوق المستعمل..سعر رينو كادجار موديل 2017 | صور

هذه السورة تشفي الأمراض وتقضي الحوائج.. اغتنمها

في الفضاء وتحت الماء.. أغرب حفلات الزفاف وطقوسها

دعوى لإثبات التبرع بالأعضاء البشرية على الرقم القومي بعد الوفاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

تشييع جثمان طالبتين من ضحايا حادث سير في البحيرة.. صور

الخطيب يغادر مباراة منتخب مصر وليبيا

السعودية .. اقتصار تصاريح العمرة والصلاة في الحرمين على المحصنين بجرعتين

وصول طبيب وزوجته لاتهامهما بهتك عرض 6 فتيات لمحكمة شمال القاهرة

شبورة ورياح.. استقرار درجات الحرارة عند 30 بالقاهرة خلال طقس غد

وزير التعليم ينفي تخفيض مدة الحصص لـ 35 دقيقة وانتهاء اليوم الدراسي 11 صباحا

الأهلي يصرف نصف مليون جنيه لكل لاعب مكافأة الفوز باللقب العاشر لدوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. سيارة تسلا ترى العفاريت .. سائق توكتوك يدخل موسوعة جينيس .. أسد في حمام عمومي .. ورجل يحمم ثعبان كوبرا

بتشوف العفاريت.. سيارة تسلا تحذر صاحبها من وجود شبح أمامه في المقابر|شاهد

شاهد.. رجل يحمم ثعبان كوبرا ضخم ويسقيه الماء|فيديو

بسبب لقاح كورونا.. انسحاب ملكة جمال العالم من المسابقة وسط صدمة مشجعيها

فيديو

النيابة تحقق.. العثور على لقاح كورونا في القمامة بالمنيا

في أول يوم دراسة .. نصائح السلامة من وزير التعليم للأهالي

في بحر الصين الجنوبي .. غواصة أمريكية تصطدم بجسم مجهول

اختاروا لأنفسهم طقوسًا مختلفة.. كواليس عالم أسرار أبناء عمرو دياب

المزيد

ساحة رأي

حنان محمود إبراهيم تكتب: المرأة المصرية على جبهات النصر

رمضان البيه يكتب: أشرقت أنوار نبينا

ليلى موسي تكتب: فرص إعادة تعويم النظام أو تحييده

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

عاطف عبد الستار

الأهداف الخبيثة لتوقف السوشيال ميديا

اﻟﻤﺰﻳﺪ