أغنية "تحيا مصر" هدية معاذ إدريس للشعب المصري في ذكرى أكتوبر

أهدى الفنان السوري معاذ إدريس، الشعب والجيش المصري أغنية جديدة من كلماته وألحانه وغنائه، بعنوان "تحيا مصر" بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لـ نصر أكتوبر المجيد.

وحصدت الأغنية آلاف المشاهدات فور نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل كبير من المعلقين المصريين الذين أثنوا على إدريس وأغنيته، مؤكدين أن هديته تجسد عمق العلاقة بين الشعب المصري وجميع الأشقاء العرب.

أغنية "تحيا مصر" كلمات وألحان وغناء معاذ إدريس، وتوزيع رامي كونكار، وقد تم تسجيلها باستوديوهات Rami 24 بالولايات المتحدة، وتقول الأغنية في مطلعها: (أكتوبر يا عيد النصر.. عيد جيشك يا حبيبتي يا مصر.. بانتصار المصريين.. كل العرب منتصرين.. وصوتنا واحد.. تحيا مصر.. تحيا مصر).

