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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بهدف مرموش واختيارات كيروش.. تعرف على سيناريوهات تأهل منتخب مصر لكأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر

تغلب منتخب مصر الوطني على نظيره الليبي بهدف دون رد أحرزه عمر مرموش فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار تصفيات كأس العالم بقطر 2022.

 

وأصبح كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني على موعد كتابة تاريخ جديد مع المنتخب الوطني عقب تحقيق الفوز على منتخب ليبيا  وتصدر مجموعته بـ7 نقاط، يليه المنتخب الليبى بـ6 نقاط، ثم أنجولا بـ3 نقاط، وأخيرًا الجابون بنقطة واحدة فقط.

 

فرص مصر في الصعود إلى كأس العالم

 

وتغلب منتخب مصر الوطني على نظيره الليبي بهدف دون رد أحرزه عمر مرموش فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار تصفيات كأس العالم بقطر 2022 .

 

وكان منتخب ليبيا  يحتل صدارة المجموعة السادسة فى تصفيات كأس العالم في قطر ٢٠٢٢ برصيد 6 نقاط من مباراتين حيث سبق له الفوز على منتخب الجابون 2/ 1 فى مباراة الجولة الأولى التي أقيمت في ليبيا وفاز على انجولا بهدف دون رد قبل أن يتلقي الهزيمة مساء أمس " الجمعة ليعود للوصافة من جديد ويتواجد المنتخب الوطني صدارة المجموعة 

 

 ويواجه منتخب  مصر نظيره الليبي يوم الاثنين المقبل ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة الافريقية السادسة لكأس العالم.

وفي حالة تحقيق الفوز يتواجد المنتخب الوطني في صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط ليبتعد عن أقرب ملاحقيه بأربعة نقاط .

 

وفي حالة التعادل يظل منتخب مصر في صدارة المجموعة بفارق نقطة واحدة عن منتخب ليبيا الذي سيحافظ على المركز الثاني في تلك الحالة .

 

وبعد الجولة الرابعة ستبقي لكل منتخب مباراتان، واحده علي أرضه والثانية خارجها حيث يلعب منتخب مصر أمام أنجولا خارج الأرض ويختتم مبارياته أمام الجابون في مصر .

 

ويتمكن منتخب مصر من حسم التأهل بشكل نهائي في حالة تحقيق الفوز على منتخب ليبيا  وأنجولا ليمكن من الوصول للنقطة الـ 13 ويضمن التأهل .

 

كما يمتلك منتخب مصر الوطني فرصة في التأهل في حال الفوز في مباراتين والتعادل في مباراتين مع النظر لنتائج الفرق الأخرى.

 

وانتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره الليبي بفوز الفراعنة بهدف دون مقابل، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

 

و تمكن عمر مرموش من تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى ليبيا عن طريق تسديدة صاروخية في الدقيقة 48 من عمر المباراة.
 

 

منتخب مصر عمر مرموش كأس العالم تصفيات كأس العالم منتخب ليبيا

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