وزير التموين : زيادة البنزين لن تؤثر على أسعار السلع الغذائية

قال علي المصيلحي وزير التموين، إن ملف زيادة أسعار الوقود يسير مع الأسعار العالمية، مضيفا:" الأسعار العالمية تنعكس على الأسعار المحلية ".

وأضاف علي المصيلحي في تصريحات مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" زيادة أسعار البنزين لن تؤثر على أسعار أي سلعة غذائية".

وتابع علي المصيلحي :" على المواطن أن يعلم أن العالم بدأ يعمل من جديد بعد تداعيات جائحة كورونا وبدأت الطلبات ترتفع على القمح والأرز وبالتالي ترتفع الأسعار عالميا ".

وأكمل علي المصيلحي :" من خلال المخزون الاستراتيجي تستوعب الزيادة في الأسعار العالمية للسلع ، ونعمل على توفير السلع بأسعار ملائمة للمواطن، ولدينا مخزون استراتيجي 5.5 شهور من القمح والسكر ".