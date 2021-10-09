الشرطة الإيطالية تستخدم الغاز وخراطيم المياه ضد محتجين على شهادات كورونا ..شاهد

استخدمت أجهزة الأمن في العاصمة الإيطالية روما الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد محتجين على شهادات فيروس كورونا.
وقالت وكالة "أنسا" الإيطالية إن المتظاهرين بالقرب من القصر الحكومي في تشيجي، رموا مفرقعات باتجاه الشرطة، وأن حركة النقل في وسط العاصمة الإيطالية صعبة.
فيما أشارت تقارير محلية إلى أن متظاهرين اثنين أصيبا نتيجة اشتباكات وقعت في وقت سابق في إحدى الساحات المركزية في روما.
وتجمع نحو 10 آلاف شخص للاحتجاج على شهادة كورونا في وسط روما، كما شارك في الاحتجاج أنصار حزب "نيو فورس" المتطرف في روما.
وخرجت مظاهرات في عدة مناطق، بما في ذلك بالقرب من مقر الاتحاد العام الإيطالي للعمال، وهو أكبر نقابة وافقت قيادتها في السابق على قرار الحكومة.
وكانت الحكومة الإيطالية قررت أنه اعتبارا من 15 أكتوبر الجاري، يجب أن يحصل العاملون في القطاعين الخاص والعام على شهادة تثبت تطعيمهم أو خلوهم من المرض.
وفرضت إيطاليا، الأسبوع الماضي، على جميع المقيمين في البلاد من الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما تقديم شهادة كورونا، عند زيارة المسارح ودور السينما والمتاحف والمعارض والحفلات الموسيقية والصالات الرياضية وحمامات السباحة، فضلا عن المطاعم المغلقة.