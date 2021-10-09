جاهزون بعدة سيناريوهات.. وزير التموين : زيادة سعر الخبز في صالح المواطن

قال علي المصيلحي وزير التموين، إنه من خلال المخزون الاستراتيجي نستوعب الزيادة في الأسعار العالمية للسلع ، ونعمل على توفير السلع بأسعار ملائمة للمواطن .

وأضاف علي المصيلحي في تصريحات مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" سعر رغيف الخبز بـ 5 قروش منذ 33 عاما والرئيس السيسي طلب وضع دراسات لهذا الأمر ".

وتابع علي المصيلحي :" الحكومة جاهزة بأكثر من سيناريو بشأن سعر الخبز ".

وأكمل علي المصيلحي :" زيادة سعر الخبز لصالح المواطن ومش ممكن المواطن القادر وغير القادر يحصل على رغيف الخبز بـ 5 قروش ".

ولفت على المصيلحي :" نتكلم على إعادة صياغة الدعم من جديد من أجل توجيه الدعم للمحتاجين في مصر".

