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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مناشدة عاجلة من وزارتي الصحة والتعليم لأولياء أمور الطلاب

صدى البلد

ناشدت وزارتا الصحة والسكان والتربية والتعليم، أولياء الأمور وأسر الطلاب من أول رياض الأطفال حتى مرحلة الثانوية العامة والفنية بسرعة التوجه إلى أقرب مركز من مراكز اللقاحات المنتشرة على مستوى الجمهورية، لأخذ اللقاح لحماية الطلاب وللحفاظ على استقرار العملية التعليمية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن أماكن تلقي لقاح فيروس كورونا لطلاب الجامعات والمعاهد العليا (الحكومية والخاصة والأزهرية والأهلية) بالمحافظات . 

دون التسجيل مسبقًا.. الصحة تعلن أماكن تلقي اللقاح للطلاب بالمحافظات

 

وأوضحت الوزارة، انه يمكن للطلاب التوجه إلى أقرب مركز  شباب من ضمن 270 مركزا  الذين تم تجهيزهم لتسجيل وتطعيم طلاب الجامعات، دون التسجيل مسبقًا وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وأوضحت وزارة الصحة، أماكن تلقي اللقاح لطلاب الجامعات في بقية المحافظات، من خلال الصور التاليه:-

 

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 


نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ

التربية والتعليم الثانوية العامة وزارة الصحة لقاح فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المستجد

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