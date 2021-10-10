عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صلاحيتها مستمرة.. النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة عن لقاحات كورونا الملقاة بإحدى ترع المنيا

صدى البلد

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الادارية، إن التحقيقات ما زالت جارية حول أزمة العبوات الخاصة بلقاح فيروس كورونا التي عثر عليها ملقاة على جوانب إحدى الترع في المنيا.

وأكد محمد سمير في مداخلة  هاتفية مع برنامج " كلمة أخيرة  " المُذاع على فضائية " ON" ، أن وجود مثل هذه الواقعة   يعد استثناءً، ولا ينال من جهود الدولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا، معقباً: " بالعكس  وجود الواقعة وتحرك الأجهزة بهذه السرعة يؤكد بما لايرقى للشك أن وجود أي فساد هناك يد سريعة تضرب على هذا الفساد، وهناك آلية وأجهزة ودولة لسيادة القانون ومكافحة الفساد".

وشدد المتحدث باسم النيابة الإدارية أنه فور الانتهاء من التحقيقات سيعلن ذلك في بيان للرأي العام إعمالاً لحق المواطن في المعرفة والشفافية التي تنتجها النيابة الإدارية في تحقيقاتها.

وأضاف المستشار محمد سمير أن اللقاح يخص عقار سينوفارم المخصص للقاح فيروس كورونا واشتملت على 33 كرتونة بنحو 26.844 ألف جرعة. 

تابع المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا الملقاة على أحد جوانب الترع في المنيا صلاحيتها مستمرة حتى عام 2023. 

وأشاد المستشار محمد سمير بالكشف عن تلك الواقعة، مؤكدا أنه فور انتهاء التحقيقات سيتم الإعلان عن كافة النتائج.

النيابة الإدارية ترع المنيا واقعة عبوات اللقاحات لقاح فيروس كورونا المتحدث باسم النيابة الإدارية

موضوعات متعلقة

دعاء يوم عرفة .. 12 كلمة رددها قبل النوم تغفر جميع ذنوبك

النادي الأهلي: «الدوري المصرى عيل من عيالنا ومنقدرش نفرط فيه»

دعاء يوم عرفة مكتوب والأدعية المستحبة

سعفان وفؤاد والقباج يوقعون بروتوكول تعاون لتفعيل إدماج العمل البيئي بوزارتي القوي العاملة والتضامن .. تسليم 950  وثيقة تأمين للصيادين .. 174 عقد عمل لذوى الهمم

احتفالية كبرى بتشريف الرئيس السيسي.. رئيس الوزراء يستعرض محاور العمل بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري خلال فعاليات المؤتمر الأول للمبادرة الرئاسية حياة كريمة

اضحية العيد وشروطها .. كيفية توزيعها وحكمها للحاج والمولود والميت

ترشيحاتنا

شاهد.. عروسان يدخلان إلى حفل زفافهما على حفار|فيديو

انتقال حر.. وكيل النقاز يكشف مفاجأة فى انضمام اللاعب إلى أهلي جدة

مشكلة كبيرة تواجه مستخدمي ساعات آبل الذكية

دعاء أول يوم دراسي للأبناء.. يجعلهم في أفضل حال ويفتح لهم أبواب الخير

أمريكا تدين هجوم الحوثي الإرهابي على مطار الملك عبد الله

الدعاء بتعجيل الفرج.. أوقات الضيق والكرب عليك بهذه الكلمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلنت إصابتها بالمرض.. نشوى مصطفى تزف بشرى سارة لمرضى السكر

جاهزون بعدة سيناريوهات.. وزير التموين : زيادة سعر الخبز في صالح المواطن

مكافحة كورونا تصدم المواطنين: ذروة الموجة الرابعة الأسبوع المقبل.. اعرف الأعراض

الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة اعتبارًا من الغد بجميع المحافظات

أضحك الرئيس بكلمتين.. ماذا حدث بين السيسي ورجل الطفاية دي ؟ (فيديو)

الصور الأولى من خطوبة مريم عامر منيب

توجيه عاجل من الأرصاد السعودية لمواجهة الشاهقة المائية

وصول طبيب وزوجته لاتهامهما بهتك عرض 6 فتيات لمحكمة شمال القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس مناسبة للأم المرضعة في الخريف .. صور

رانيا يوسف تواصل تصوير مسلسل المماليك خارجيا في الجيزة

أضحك الرئيس بكلمتين.. ماذا حدث بين السيسي ورجل الطفاية دي ؟ (فيديو)

إديني الواجب عايز أروح.. تفاصيل كوميدية لواقعة طفل ابتدائي ومحافظ الدقهلية

فيديو

«الطفاية دي» خلت السيسي يصقف له.. أيوب يقابل الرئيس في معرض تراثنا |فيديو جراف

طائرات خاصة لمدة 5 أيام.. حفل زفاف أسطوري أمام شلالات فيكتوريا | فيديو

"اديني الواجب..عايز أروح"| طفل جديد يلفت الأنظار على غرار "أنام ربع ساعة"

مصر دايما مع ولادها.. تفاصيل عودة مصري من قطر لاستكمال علاجه

المزيد

ساحة رأي

حنان محمود إبراهيم تكتب: المرأة المصرية على جبهات النصر

رمضان البيه يكتب: أشرقت أنوار نبينا

ليلى موسي تكتب: فرص إعادة تعويم النظام أو تحييده

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ