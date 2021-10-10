صلاحيتها مستمرة.. النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة عن لقاحات كورونا الملقاة بإحدى ترع المنيا

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الادارية، إن التحقيقات ما زالت جارية حول أزمة العبوات الخاصة بلقاح فيروس كورونا التي عثر عليها ملقاة على جوانب إحدى الترع في المنيا.

وأكد محمد سمير في مداخلة هاتفية مع برنامج " كلمة أخيرة " المُذاع على فضائية " ON" ، أن وجود مثل هذه الواقعة يعد استثناءً، ولا ينال من جهود الدولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا، معقباً: " بالعكس وجود الواقعة وتحرك الأجهزة بهذه السرعة يؤكد بما لايرقى للشك أن وجود أي فساد هناك يد سريعة تضرب على هذا الفساد، وهناك آلية وأجهزة ودولة لسيادة القانون ومكافحة الفساد".

وشدد المتحدث باسم النيابة الإدارية أنه فور الانتهاء من التحقيقات سيعلن ذلك في بيان للرأي العام إعمالاً لحق المواطن في المعرفة والشفافية التي تنتجها النيابة الإدارية في تحقيقاتها.

وأضاف المستشار محمد سمير أن اللقاح يخص عقار سينوفارم المخصص للقاح فيروس كورونا واشتملت على 33 كرتونة بنحو 26.844 ألف جرعة.

تابع المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا الملقاة على أحد جوانب الترع في المنيا صلاحيتها مستمرة حتى عام 2023.

وأشاد المستشار محمد سمير بالكشف عن تلك الواقعة، مؤكدا أنه فور انتهاء التحقيقات سيتم الإعلان عن كافة النتائج.