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رئيس التحرير
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مرأة

اليوم العالمي للصحة النفسية 2021: كل ما تريد معرفته.. التاريخ والأهمية والموضوع

الصحة العقلية
الصحة العقلية

أصبحت الصحة العقلية موضع تركيز في أوقات الوباء كما لم يحدث من قبل حيث يتحمل الأشخاص من جميع الفئات العمرية والمهن العبء الأكبر من "الوضع الطبيعي الجديد" وقد تأثر بشكل خاص العاملون في مجال الصحة وغيرهم من العاملين في الخطوط الأمامية والطلاب والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم والذين يعانون من حالات الصحة العقلية الموجودة مسبقًا.

"في السنوات الأخيرة ، كان هناك اعتراف متزايد بالدور المهم الذي تلعبه الصحة النفسية في تحقيق أهداف التنمية العالمية ، كما يتضح من إدراج الصحة النفسية في أهداف التنمية المستدامة ،" وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO).

 

الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية عقلية أكثر عرضة للوفاة المبكرة الاكتئاب أحد أكثر أمراض الصحة العقلية شيوعًا هو أحد الأسباب الرئيسية للإعاقة بينما الانتحار هو السبب الرئيسي الثاني للوفاة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 عامًا ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

غالبية الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لا يحصلون على العلاج المناسب. قال الدكتور بونام خيترابال سينغ ، المدير الإقليمي لإقليم جنوب شرق آسيا في منظمة الصحة العالمية: "

تاريخ وأهمية اليوم العالمي للصحة العقلية

تم الاحتفال باليوم العالمي للصحة العقلية لأول مرة في 10 أكتوبر 1992 كنشاط سنوي للاتحاد العالمي للصحة العقلية.

لم يكن اليوم في البداية موضوعًا محددًا وكان الهدف منه تعزيز الدفاع عن الصحة النفسية وتثقيف الجمهور بشأن القضايا ذات الصلة. رؤية شعبية الحملة ، في عام 1994 ولأول مرة تم استخدام موضوع لهذا اليوم وهو "تحسين جودة خدمات الصحة العقلية في جميع أنحاء العالم".

مع مرور كل عام ، استمرت شعبية اليوم في النمو. كانت بعض موضوعاته المبكرة هي المرأة والصحة العقلية (1996) ، الأطفال والصحة العقلية (1997) ، الصحة العقلية وحقوق الإنسان (1998) والصحة العقلية والشيخوخة (1999).

تتم الاستعدادات لليوم العالمي للصحة العقلية قبل عدة أشهر وفي بعض البلدان يمتد البرنامج على مدى عدة أيام ، أو أسبوع ، أو حتى في بعض الحالات طوال الشهر.

 

موضوع اليوم العالمي للصحة العقلية لهذا العام

موضوع اليوم العالمي للصحة العقلية لهذا العام هو "الصحة العقلية في عالم غير متكافئ" بينما أثر الوباء على الجميع ، فإن الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية طويلة الأمد ، أو يواجهون التمييز أو الأبوة والأمومة بمفردهم ، يعانون أكثر من غيرهم ويحتاجون إلى مزيد من الدعم.

على جانب فجوة العلاج ، يجب علينا معالجة ضغوط مكان العمل ، ومساعدة المراهقين في المدارس وكذلك مقدمي الرعاية وأسر الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية. وقال المدير الإقليمي: "نحن بحاجة إلى معالجة استباقية لوصمة العار والتمييز المرتبطين باعتلال الصحة العقلية الذي يخلق حاجزًا أمام الوصول إلى الرعاية والعلاج".

يوفر اليوم العالمي للصحة العقلية فرصة للحديث عن الصحة العقلية بشكل عام ، وكيفية كسر وصمة العار المحيطة بها ، وأهمية التحدث علانية عند مواجهة مشكلة تتعلق بالصحة العقلية .

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