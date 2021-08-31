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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش هيفهمك في الزحمة.. 5 علامات تحذيرية مبكرة للخرف

أعراض الخرف
أعراض الخرف

النسيان الخفيف أمر طبيعي بين الأشخاص من جميع الفئات العمرية، ومع تقدم العمر نصبح أكثر عرضة للإصابة بحالات الصحة العقلية المعروفة باسم الخرف، إنه ليس مرضًا محددًا، ولكنه مجموعة من الحالات التي تتميز بضعف وظيفتين على الأقل من وظائف الدماغ، مثل فقدان الذاكرة والحكم. 

تشير الدراسات إلى وجود بعض العلامات التحذيرية الدقيقة قبل ظهور الخرف، على الرغم من عدم وجود علاج لهذه الحالة الصحية العقلية ولا يمكن الوقاية منها، فإن بدء العلاج مبكرًا يمكن أن يساعدك على إدارتها بطريقة أفضل. 

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5 علامات تحذيرية مبكرة للخرف

1- عدم القدرة على اكتشاف الكلام
وفقًا لدراسة جديدة أجراها باحثو أكسفورد، فإن عدم القدرة على اكتشاف الكلام في محيط صاخب يمكن أن يشير أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بـ الخرف، يمكن اعتبار عدم القدرة على اكتشاف الكلام بشكل عام علامة على ضعف السمع، لكن باحثي أكسفورد ربطوه بالخرف أيضًا.

وفقًا للباحثين فإن أولئك الذين عانوا من السمع في البيئة الصاخبة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف مقارنة بمن لم يجدوا صعوبة في السمع.

2- فقدان الذاكرة 

يعد فقدان الذاكرة أحد الأعراض الأولية للخرف، وغالبًا ما يجد الشخص الذي على وشك تطوير هذه الحالة صعوبة في تذكر المعلومات، إنهم يعتمدون على العائلة والأصدقاء لتتبع مثل هذه التفاصيل، الأشخاص الذين ينسون من حين لآخر أمرًا ما ثم يتذكرونه لاحقًا لا يوصفون بأنه خَرَف.

3- العثور على صعوبة في تنفيذ المهام اليومية المألوفة

مع الخرف يصبح تنفيذ المهام الأساسية مثل صنع كوب من الشاي وتشغيل الكمبيوتر أمرًا صعبًا، هذه بعض المهام التي ربما تكون قد قمت بها لعدة سنوات ومع ذلك تجد صعوبة في إكمالها، قد تواجه هذه الصعوبة في العمل أو المنزل.

4- تغيير الحالة المزاجية 

يمكنك بسهولة التعرف على علامات الخرف من خلال تغير المزاج المتكرر، قد تشعر أحيانًا بالسعادة والحيوية بينما قد يبدو الآخرون قاتمين، سيكون هناك تحول تدريجي في الشخصية، والذي سيكون واضحًا تمامًا، والأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب معرضون أيضًا لخطر الإصابة بهذه الحالة.
 

الخرف فقدان الذاكرة علامات الخرف اعراض الخرف الزهايمر

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