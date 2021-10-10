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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسن بلتاجي يكشف كواليس عمله مع منتخب ألمانيا

صدى البلد

تحدث حسن بلتاجي مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي تحت 15 عاما عن كواليس عمله مع الجهاز الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم.

وقال بلتاجي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "أنا ضمن فريق عمل مع المنتخب الألماني الأول، نعمل على لاعبي منتخبنا ولاعبي المنافسين".
وأضاف "نحلل لاعبي المنافسين الحاليين او المنافسين المحتمل مواجهتهم في كاس العالم".

وواصل "من ضمن المنافسين الي بندرسهم هو منتخب مصر لأنه محتمل يواجه ألمانيا لو صعد كأس عالم".

واختتم " لا ننتظر حتى تحديد منافسنا من أجل دراسته، نقوم بعمل دراسة عن المنافسين المحتملين من أجل أن نكون مستعدين لتحليل أي فريق يتم اختياره لمواجهتنا".

منتخب مصر باريس سان جيرمان صدى البلد كأس العالم هاني حتحوت منتخب فريق باريس سان جيرمان

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