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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس أساقفة كانتربري يتفقد المؤسسات الأسقفية ويثني على خدمة اللاجئين

رئيس أساقفة كانتربري
رئيس أساقفة كانتربري يتفقد المؤسسات

واصل جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري زيارته للقاهرة لليوم الثالث إذ استكمل يومه بتفقد المؤسسات الأسقفية بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك بصحبة سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية.

خلال الجولة، قدم دكتور ماجد موسى المدير العام لمؤسسة الرعاية الاسقفية للخدمات الاجتماعية برامج وأنشطة المؤسسة باعتبارها الذراع التنموي للكنيسة الأسقفية بمصر في مجالات التنمية المجتمعية من خلال برامج التعليم والتنمية الاقتصادية والصحة وتحسين الأحوال المعيشية وخدمة الفئات المهمشة مثل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما التقى رئيس أساقفة كانتربري بالدكتور ماجد شوقي مدير مكتب مؤسسة مصر الملجأ الذي عرض طرق عمل المؤسسة المكتب في مجال دعم ومساندة اللاجئين وبصفة خاصة القادمين من الدول الإفريقية  من خلال تقديم المساعدات الإنسانية  وتوفير فرص التعليم والتدريب والتوظيف إلى  جانب الاهتمام بالجانب الطبي من خلال مراكز الرعاية الطبية التابعة للمكتب.

من جانبه، أثنى ويلبي على أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسة الرعاية الاسقفية في العمل على تحسين فرص حياة أولئك الذين جاء المسيح من أجلهم  وفي تقديم صورة الكنيسة الخادمة للفئات المهمشة والبسيطة، كما التقى  ببعض اللاجئين من المستهدفين من الخدمات التي تقدمها المؤسسة.

كما تفقد ويلبي كلية اللاهوت الأسقفية والتقى البروفيسور اشلي نول رئيس مجلس إدارة كلية اللاهوت الأسقفية حيث استمع إلى شرح مفصل عن برامج البكالوريوس والماجستير التي تقدمها الكلية بفروعها الثلاثة في مصر بالقاهرة والإسكندرية والمنيا بالإضافة إلى فرعي الكلية بجامبيلا لخدمة القرن الإفريقي وتونس لخدمة شمال إفريقيا.

وأعرب ويلبي عن أمله أن تواصل الكلية دورها في إثراء التعليم اللاهوتي وأن تصل إلى كافة مناطق الإقليم مستقبلًا لنشر كلمة الله وتعاليم الكتاب المقدس.

الأسقفية كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك سامى فوزى رئيس أساقفة كانتربري كلية اللاهوت الأسقفية

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