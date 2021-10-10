هل تواجه شركة فيس بوك أزمة غير مسبوقة ؟ باتريك تاكر يجيب

يرى باتريك تاكر، المدير التنفيذي لمجلة "ديفينس وان" الأمريكية، أن شركة فيسبوك تواجه ازمة ومشكلة كبيرة وغير مسبوقة، موضحا أنها تعول على الثقة التي نمت مع المستخدمين.

وأضاف المدير التنفيذي لمجلة "ديفينس وان" الأمريكية، في حديثه لبرنامج "مدار الغد"، عبر قناة "الغد"، أن شركة فيسبوك باتت لها توجهات أخرى، مشيرا إلى أنها تتعامل مع المشروعات عن طريق المعلومات الخاطئة والتي قد لا تحتوي على محتوى دقيق بعدد من المجالات.

وأشار المدير التنفيذي لمجلة "ديفينس وان" الأمريكية، إلى أن شركة فيسبوك اتخذت خطوات عن عمد فيما يتعلق بفرق المشروعات التي تعمل على المعلومات الخاطئة وبعض الأضرار التي قد تحدث في المحتوى بعدد من المجالات أيضا.

وأشار المدير التنفيذي لمجلة "ديفينس وان" الأمريكية، إلى أن شركة فيسبوك تتظاهر في العموم بأنها لا تستطيع التعامل مع سوق المعلومات، منها على سبيل المثال وقف المحتوى الذي له تأثير مضر بصور فتيات صغار أطفال من الفتيات لابد من اتخاذ الخطوات.

واعتقد المدير التنفيذي لمجلة "ديفينس وان" الأمريكية، أن المشرعين، لابد أن يعيدوا النظر مرة فيما يتعلق بالقوانين الخاصة بتطبيقه في هذا الصدد، وهو نفس الأمر يتعلق بإنستجرام، لكن فيسبوك يتفاعل معه العامة أكثر.