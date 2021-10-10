عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تاريخ مواجهات إسبانيا وفرنسا قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية

فرنسا وإسبانيا
فرنسا وإسبانيا

ينتظر عشاق كرة القدم العالمية مباراة هامة و مرتقبة تجمع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم وبطل العالم فى نسخته الأخيرة 2018 أمام نظيره منتخب إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويقام اللقاء في التاسعة إلا الربع مساء اليوم، الأحد، بنهائي دوري الأمم الأوروبية، على ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلانو الإيطالية.

وكان منتخب إسبانيا قد تأهل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد الإطاحة بالمنتخب الإيطالي والفوز عليه 2-1 فى مباراة مثيرة .

فيما حقق منتخب فرنسا ريمونتادا مثيرة ورائعة على حساب  بلجيكا بنتيجة 3-2، ليضرب موعداً مع الماتادور في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

تاريخ مواجهات إسبانيا وفرنسا قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية 

وهناك تاريخ طويل في المواجهات المباشرة بين المنتخبين، حيث كانت أول مباراة جمعتهما قبل قرن من الآن، وتحديداً في 20 أبريل عام 1922، وانتصر حينها منتخب اللاروخا برباعية نظيفة، ولعبت المباراة على الصعيد الودي.

أما أول مباراة رسمية جمعت المنتخبين كان في نهائي بطولة يورو 1984، وانتصر حينها منتخب الديوك بهدفين نظيفين وحقق لقبه الأول في بطولات أمم أوروبا.

وتواجه المنتخبان على مدار تاريخهما في 34 مناسبة، ويملك منتخب إسبانيا الأفضلية بعدد الانتصارات، حيث انتصر 16 مرة، مقابل 12 فوز فقط لفرنسا، بينما انتهت 7 مباريات بالتعادل.

معظم المواجهات التي جمعت المنتخبين كانت على الصعيد الودي، ويبلغ عددها 26 مباراة، وهي التي تمنح إسبانيا الأفضلية بشكل واضح على فرنسا في المواجهات المباشرة، حيث انتصر منتخب اللاروخا في في 14 مباراة مقابل 7 انتصارات فقط للديوك.

لكن عند النظر إلى سجل مواجهات الفريقين في المباريات الرسمية، نجد أنهما تواجها في 8 مناسبات فقط، وحقق منتخب فرنسا الفوز 5 مرات مقابل انتصارين فقط لإسبانيا، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل

منتخب فرنسا منتخب اسبانيا دوري الأمم الأوروبية بلجيكا المنتخب الإيطالي

ترشيحاتنا

"مش الطلاب بس" .. شاهد تطبيق الاجراءات الاحترازية على المعلمين في المدارس

لا يهمني أحد.. حسن مصطفى: أنا أهلاوي 100%.. ومن حقي دعوة أصدقائي .. فيديو

الرى: مشروعات متعددة فى محافظات الصعيد وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح

تحذير عاجل لجميع مستخدمي جوجل كروم لهذا السبب

هل تجوز قراءة الفاتحة عند كل مناسبة؟.. مستشار المفتي يجيب

سعر ومواصفات ميتسوبيشي مونتيرو سبورت موديل 2021 في عمان | صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز

جاهزون بعدة سيناريوهات.. وزير التموين : زيادة سعر الخبز في صالح المواطن

أعلنت إصابتها بالمرض.. نشوى مصطفى تزف بشرى سارة لمرضى السكر

التعليم : لا تغيير في مناهج الثانوية العامة هذا العام.. والامتحانات إلكترونية

رغم الـ 12 زوج.. من هو الرجل الذي تمنت سهير رمزي الزواج منه ولم تنجح

أحمد ناجي: الحضري أخطأ في هذا الأمر مع الشناوي قبل مواجهة ليبيا

للعام الثاني على التوالي.. بيج رامي بطلا لمستر أولمبيا

مكافحة كورونا تصدم المواطنين: ذروة الموجة الرابعة الأسبوع المقبل.. اعرف الأعراض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات..طائرة عالقة أسفل كوبري.. وفتاة طول شعرها 6 أمتار.. وعروسان يدخلان إلى الزفاف على حفار

عجوز يغتصب كلبة جاره والأخير يوثقها بالفيديو

محتاجة زقة.. شاهد طائرة عالقة أسفل كوبري | فيديو

الجدات الراقصات.. شاهد رقص النساء في شوارع الصين هربا من الوحدة

فيديو

«الطفاية دي» خلت السيسي يصقف له.. أيوب يقابل الرئيس في معرض تراثنا |فيديو جراف

طائرات خاصة لمدة 5 أيام.. حفل زفاف أسطوري أمام شلالات فيكتوريا | فيديو

"اديني الواجب..عايز أروح"| طفل جديد يلفت الأنظار على غرار "أنام ربع ساعة"

مصر دايما مع ولادها.. تفاصيل عودة مصري من قطر لاستكمال علاجه

المزيد

ساحة رأي

حنان محمود إبراهيم تكتب: المرأة المصرية على جبهات النصر

رمضان البيه يكتب: أشرقت أنوار نبينا

ليلى موسي تكتب: فرص إعادة تعويم النظام أو تحييده

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ