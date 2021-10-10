ينتظر عشاق كرة القدم العالمية مباراة هامة و مرتقبة تجمع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم وبطل العالم فى نسخته الأخيرة 2018 أمام نظيره منتخب إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويقام اللقاء في التاسعة إلا الربع مساء اليوم، الأحد، بنهائي دوري الأمم الأوروبية، على ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلانو الإيطالية.

وكان منتخب إسبانيا قد تأهل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد الإطاحة بالمنتخب الإيطالي والفوز عليه 2-1 فى مباراة مثيرة .

فيما حقق منتخب فرنسا ريمونتادا مثيرة ورائعة على حساب بلجيكا بنتيجة 3-2، ليضرب موعداً مع الماتادور في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

تاريخ مواجهات إسبانيا وفرنسا قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية

وهناك تاريخ طويل في المواجهات المباشرة بين المنتخبين، حيث كانت أول مباراة جمعتهما قبل قرن من الآن، وتحديداً في 20 أبريل عام 1922، وانتصر حينها منتخب اللاروخا برباعية نظيفة، ولعبت المباراة على الصعيد الودي.

أما أول مباراة رسمية جمعت المنتخبين كان في نهائي بطولة يورو 1984، وانتصر حينها منتخب الديوك بهدفين نظيفين وحقق لقبه الأول في بطولات أمم أوروبا.

وتواجه المنتخبان على مدار تاريخهما في 34 مناسبة، ويملك منتخب إسبانيا الأفضلية بعدد الانتصارات، حيث انتصر 16 مرة، مقابل 12 فوز فقط لفرنسا، بينما انتهت 7 مباريات بالتعادل.

معظم المواجهات التي جمعت المنتخبين كانت على الصعيد الودي، ويبلغ عددها 26 مباراة، وهي التي تمنح إسبانيا الأفضلية بشكل واضح على فرنسا في المواجهات المباشرة، حيث انتصر منتخب اللاروخا في في 14 مباراة مقابل 7 انتصارات فقط للديوك.

لكن عند النظر إلى سجل مواجهات الفريقين في المباريات الرسمية، نجد أنهما تواجها في 8 مناسبات فقط، وحقق منتخب فرنسا الفوز 5 مرات مقابل انتصارين فقط لإسبانيا، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل