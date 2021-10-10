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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسعد أيام حياتي…حسين الشحات يعبر عن سعادته بأول يوم مدرسة لأولاده

حسين الشحات
حسين الشحات

شارك حسين الشحات لاعب النادى الأهلى متابعيه بـ  صورة جديدة له مع اولاده عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق حسين الشحات قائلًا:"صباح يوم من اسعد ايام حياتي وانا بشوف حبايب قلبي احمد واسر في اول يوم مدرسه، ربنا يبارك فيكوا حبايبي واشوفكوا احسن الناس يارب " 

كان بكري سليم، المدير التنفيذي لمصر المقاصة،قد قال إنه أخطأ في حساب ثمن بيع حسين الشحات، لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي، من نادي العين الإماراتي للقلعة الحمراء في يناير 2019.

وكان بكري سليم صرح بأن المقاصة له نسبة من مبلغ انتقال حسين الشحات من العين نحو الأهلي، مؤكدا أن الصفقة تمت مقابل 185 مليون جنيه مصري ونسبته تم تحديدها بناء على هذا الرقم.

وقال سليم، في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لقناة "الأهلي" عبر "تويتر": "تم بيع حسين الشحات من نادي العين للنادي الأهلي بمبلغ 80 مليون جنيه فقط، وأعترف أنني أخطأت في التعبير".

يُذكر أن الأهلي تعاقد مع حسين الشحات في يناير 2019 مقابل خمسة ملايين دولار بجانب نسبة 25% من إعادة البيع، بعد تدخل محبي الأهلي لإتمام الصفقة وتحمّل الشحات بعض المستحقات.

حسين الشحات النادي الأهلي انستجرام صورة جديدة مصر المقاصة فريق

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