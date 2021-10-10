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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

تنفيذ 29496 وحدة سكنية بحدائق العاصمة لمنخفضي الدخل

صدى البلد

قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمدينة حدائق العاصمة، يرافقه المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك في إطار المتابعة الدورية للأعمال الجاري تنفيذها ودفع العمل بالمشروعات القومية بالمدن الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.


واستهل مسئولو الإسكان، الجولة، بمتابعة سير العمل بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، محور منخفضي الدخل بمنطقة 2350 فدانا بالمدينة، حيث تفقدوا أعمال الأرصفة والإنترلوك الجاري تنفيذها للعمارات السكنية، كما تابعوا أعمال توصيل المرافق والكهرباء وأعمال اللاند سكيب للمشروع، مشددين على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية لتسليم الوحدات لمستحقيها في أقرب وقت.


كما تفقد مسئولو الوزارة، مشروعات الطرق والخدمات الجاري تنفيذها بالمرحلة الأولى بمنطقة 2350 فدانا بالمدينة، حيث تشمل الخدمات الجاري تنفيذها حضانة وأسواقا تجارية ومدارس، وغير ذلك.


وفي ختام الجولة، عقد المهندس كمال بهجات، اجتماعاً مع مسئولي الشركات المنفذة لمشروعات الطرق والصرف والكهرباء بالمناطق المختلفة، و تم خلال الاجتماع مناقشة ضرورة التنسيق الكامل بين الشركات لتنفيذ الأعمال بالمواصفات المطلوبة، بجانب التأكيد على إزالة المعوقات التي تواجه المشروعات، لسرعة الانتهاء من الأعمال بأعلى جودة وفي الوقت المحدد لها.


من جانبه أوضح المهندس عادل عبدالعزيز، أن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمنطقة الـ2350 فداناً بمدينة حدائق العاصمة، تشمل تنفيذ 29496 وحدة سكنية لمنخفضي الدخل، مضيفاً أنه جارٍ تنفيذ مشروعات خدمية متنوعة تضم (3 مدارس – حضانتين – وحدة صحية – مخبزين – 4 أسواق تجارية نموذج 8 محال - مركزي شباب - ودور عبادة)، وجارٍ طرح تنفيذ ( مدرستين – 3 حضانات – وحدتين صحيتين – قسم شرطة – 3 أسواق تجارية – 5 ملاعب - موقف إقليمى – محطة محولات كهرباء ومحطة مياه وخط التغذية)، وجارٍ استكمال طرح تنفيذ عددٍ من المشروعات الخدمية الأخرى وفقاً لخطة تسليم وتسكين الوحدات بالمدينة.

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