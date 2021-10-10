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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

بلاك تيما يحتفلون بعيد ميلاد الكينج محمد منير في ساقية الصاوي

صدى البلد

احتفل  بلاك تيما امس بعيد ميلاد الكينج محمد منير الـ ٦٧، في حفلتهم في ساقية الصاوي وسط تفاعل جمهورهم بغناء “ الكون كله بيدور”.

 

وأشعل فريق “بلاك تيما” ساقية الصاوي أمس في حفل ضم الكثير من محبي الفريق وسط التفاعل على اغانيهم بالرقص والاستعراضات النوبية فى الرقص من الجمهور, كما يحتفل الفريق بمرور 17 على تأسيس الفريق.

 

وقاموا بغناء العديد من اغانيهم المميزة التى يطغي عليها الطابع النوبي ومنها" بحاراوسو اوسو وينك  اخبار اهرام جمهورية" و الكثير من الأغنيات الأخرى التي أشاد بها الجمهور و أشاد بأدائهم الممتع على المسرح.

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يتميز الفريق بتقديم أنواع موسيقية مختلفة مثل : ريجي - بلوز - جاز - راب - هيب هوب - خماسى (نوبى) - روك، مما جعل صوت موسيقاهم قريبة لكل الأذواق، بكلمات من قلب الشارع المصري تعبر عن أفكار الناس بمختلف أعمارهم وطبقاتهم.

 

تأسس فريق بلاك تيما فى عام 2004 بأعضائها الثلاثة الأساسيين : أمير صلاح الدين، أحمد بحر، محمد عبده، وكانت البداية بورشة عمل لكلمات وألحان أغنياتهم التي سيقدموها عبر فريقهم الغنائى "بلاك تيما".

بلاك تيما محمد منير الكينج محمد منير ساقية الصاوي فريق بلاك تيما

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