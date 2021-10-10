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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميلاد محمد منير| هذا سر تعلق الناس به 45 عاما.. وغنى ليلة وفاة والدته

محمد منير
محمد منير

يحتفل اليوم الكينج محمد منير بعيد ميلاده ال٦٧، فقد تربع على عرش الموسيقى وصنع لنفسه شكل ولون مختلف جعله مميزا وله قاعده جماهيرية في الوطن العربي بأكمله.

ولد منير في مثل هذا اليوم عام 1954، في قرية منشيه النوبة بأسوان، واسمه كاملًا هو  محمد منير أبا زيد جبريل.


وقد كشف الكينج محمد منير، عن رأيه في الغناء وأسرار عن حياته، أثناء حواره في "Red Bull" مع الإعلامي عمر طاهر، وقال: "الغناء شيء صنعه ربنا، صنعه في خرير الميه، صنعه في صوت الموج، صنعه في ضحكتنا، فملخص كل ده في الغناء، علشان كده أنا مختارتش حاجة غير إني أغني، علشان أقدر أحب نفسي وأقدر أستمر في الحياة". وردا على سؤاله عن سر تعلق الناس به لمدة 45 عاما، غلق الكينج، قائلا: "مفيش حد مبيحبش الغنا، اللي بيبيع لنا برتقان في الشارع بيحب الغنا، المهندس بيحب الغنا".

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وأضاف : "تخيل أنا يوم وفاة أمي الله يرحمها، نسيت نفسي، ومن الصبح مشغول، فدخلت الحمام، لقيت نفسي بحب الغناء، معرفش غنيت إيه، بس تداركت للحظة إني في حالة حزن، معرفتش أغني، وتوقفت عن الغنا، لكن ما أجمل أن تختار مهنة، هي فيها الإنسان كله، الإنسان لا يعشق غير الفرحة، والفرحة مبتجيش إلا بالغنا".

واشار: "أحيانا الحزن بيهربني من النجاح، ومن الغنا، لكن حتى الحزن الحل الوحيد ليه، هو أنك تغني، أنا أديتك مثل بأمي وهي ميتة من 4 ساعات، مكنتش أملك سلاح غير أني أغني".

واختتم: "أنا العربي الوحيد اللي حاصل على 3 أسطوانات بلاتينية وواحدة دهب، وما أعتقدش إن فيه حد على أرض العالم العربي حصل عليها.

محمد منير الوطن العربي الموسيقى ساقية الصاوي أسوان النوبة

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