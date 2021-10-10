بلاك تيما يشعلون ساقية الصاوي بحفل كامل العدد.. صور

أشعل فريق “بلاك تيما” ساقية الصاوي أمس في حفل ضم الكثير من محبي الفريق وسط التفاعل على اغانيهم بالرقص و الاستعراضات النوبية فى الرقص من الجمهور, كما يحتفل الفريق بمرور 17 على تأسيس الفريق.

وقاموا بغناء العديد من اغانيهم المميزة التى يطغي عليها الطابع النوبي ومنها" بحاراوسو اوسو وينك اخبار اهرام جمهورية" و الكثير من الاغنيات الاخري التي اشاد بها الجمهور و اشاد بادائهم الممتع على المسرح.

يتميز الفريق بتقديم أنواع موسيقية مختلفة مثل : ريجي - بلوز - جاز - راب - هيب هوب - خماسى (نوبى) - روك، مما جعل صوت موسيقاهم قريبة لكل الأذواق، بكلمات من قلب الشارع المصري تعبر عن أفكار الناس بمختلف أعمارهم وطبقاتهم.

تأسس فريق بلاك تيما فى عام 2004 بأعضائها الثلاثة الأساسيين : أمير صلاح الدين، أحمد بحر، محمد عبده، وكانت البداية بورشة عمل لكلمات وألحان أغنياتهم التي سيقدموها عبر فريقهم الغنائى "بلاك تيما".



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