عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بلاك تيما يشعلون ساقية الصاوي بحفل كامل العدد.. صور

صدى البلد

أشعل فريق “بلاك تيما” ساقية الصاوي أمس في حفل ضم الكثير من محبي الفريق وسط التفاعل على اغانيهم بالرقص و الاستعراضات النوبية فى الرقص من الجمهور, كما يحتفل الفريق بمرور 17 على تأسيس الفريق.

وقاموا بغناء العديد من اغانيهم المميزة التى يطغي عليها الطابع النوبي ومنها" بحاراوسو اوسو وينك  اخبار اهرام جمهورية" و الكثير من الاغنيات الاخري التي اشاد بها الجمهور و اشاد بادائهم الممتع على المسرح.

txt

20 أغسطس .. حفل بلاك تيما في مارينا

txt

بحر يحتفل بمرور 17 عاما على فريق بلاك تيما

يتميز الفريق بتقديم أنواع موسيقية مختلفة مثل : ريجي - بلوز - جاز - راب - هيب هوب - خماسى (نوبى) - روك، مما جعل صوت موسيقاهم قريبة لكل الأذواق، بكلمات من قلب الشارع المصري تعبر عن أفكار الناس بمختلف أعمارهم وطبقاتهم.

 

تأسس فريق بلاك تيما فى عام 2004 بأعضائها الثلاثة الأساسيين : أمير صلاح الدين، أحمد بحر، محمد عبده، وكانت البداية بورشة عمل لكلمات وألحان أغنياتهم التي سيقدموها عبر فريقهم الغنائى "بلاك تيما".
 

C841BFB3-8859-4E0D-978B-C13040D5622D
C841BFB3-8859-4E0D-978B-C13040D5622D
397E7A5F-0F5F-46B3-BAF3-0E312F76F992
397E7A5F-0F5F-46B3-BAF3-0E312F76F992
1EDF578F-B547-4251-A785-AFA138E740E7
1EDF578F-B547-4251-A785-AFA138E740E7
31B22632-8EBE-4F01-A026-8C6200E0E04D
31B22632-8EBE-4F01-A026-8C6200E0E04D
41172907-1C79-464B-B6FC-6F689AE386D8
41172907-1C79-464B-B6FC-6F689AE386D8
F752F9B7-9CFB-4353-91EE-4B2FF95DD18B
F752F9B7-9CFB-4353-91EE-4B2FF95DD18B
بلاك تيما فريق بلاك تيما ساقية الصاوي حفلات ساقية الصاوى

موضوعات متعلقة

20 أغسطس .. حفل بلاك تيما في مارينا

بحر يحتفل بمرور 17 عاما على فريق بلاك تيما

ترشيحاتنا

وزير الرياضة يهنئ بيج رامي بالفوز بلقب مستر أولمبيا

جرائم حرب.. قوات أبي أحمد تشن هجوما دمويا على إقليم تيجراي

وسط إجراءات إحترازية .. انتظام طلاب مدارس القاهرة الكبرى في ثاني أيام الدراسة|فيديو

فرحة نزول المرتب.. فتاة ترقص بجنون أمام ماكينة الصراف الآلي ATM |شاهد

فضل الصلاة على النبي ومعناها .. علي جمعة يوضح

إنفوجراف.. «صوتك مسموع» تستقبل 379 ألف رسالة منها 72000 شكوى حتى سبتمبر الماضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جاهزون بعدة سيناريوهات.. وزير التموين : زيادة سعر الخبز في صالح المواطن

محافظ القاهرة: عدم السماح بدخول المدرسة دون كمامة ودفع المصروفات لغير القادرين

أعلنت إصابتها بالمرض.. نشوى مصطفى تزف بشرى سارة لمرضى السكر

أحمد ناجي: الحضري أخطأ في هذا الأمر مع الشناوي قبل مواجهة ليبيا

رغم الـ 12 زوج.. من هو الرجل الذي تمنت سهير رمزي الزواج منه ولم تنجح

صالحة لـ 2023.. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على كمية من لقاح كورونا بجوار ترعة بالمنيا.. فيديو

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز

بالمستندات .. شوقي غريب يكشف حقيقة رفض ضم عمر مرموش إلى المنتخب الأولمبي.. خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يبدأ عرضه اليوم.. مشاعر متناقضة في الموسم الثالث من «الآنسة فرح»

نشرة المنوعات..طائرة عالقة أسفل كوبري.. وفتاة طول شعرها 6 أمتار.. وعروسان يدخلان إلى الزفاف على حفار

عجوز يغتصب كلبة جاره والأخير يوثقها بالفيديو

محتاجة زقة.. شاهد طائرة عالقة أسفل كوبري | فيديو

فيديو

جماعة ضغط وتجنيد نواب.. فضح خطة آبي أحمد لتحسين صورته أمام واشنطن

«الطفاية دي» خلت السيسي يصقف له.. أيوب يقابل الرئيس في معرض تراثنا |فيديو جراف

طائرات خاصة لمدة 5 أيام.. حفل زفاف أسطوري أمام شلالات فيكتوريا | فيديو

"اديني الواجب..عايز أروح"| طفل جديد يلفت الأنظار على غرار "أنام ربع ساعة"

المزيد

ساحة رأي

حنان محمود إبراهيم تكتب: المرأة المصرية على جبهات النصر

رمضان البيه يكتب: أشرقت أنوار نبينا

ليلى موسي تكتب: فرص إعادة تعويم النظام أو تحييده

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ