بحر يحتفل بمرور 17 عاما على فريق بلاك تيما

عبّر الفنان أحمد بحر، أحد أعضاء فريق بلاك تيما، عن امتنانه وحبه للفن واحتفل بمرور 17 عام على تأسيس فريق بلاك تيما.

نشر أحمد بحر، صورة له من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك” وعلق عليها قائلاً: “عرق الغنا والمسرح ليه بركه وحب مختلف وبيخلق تحدي كبير انك تبقي اجمد واقوي #blacktheama #black #black_theam#١٧_سنة_بلاك_تيما”.

يتميز الفريق بتقديم أنواع موسيقية مختلفة مثل : ريجي - بلوز - جاز - راب - هيب هوب - خماسى (نوبى) - روك، مما جعل صوت موسيقاهم قريبة لكل الأذواق، بكلمات من قلب الشارع المصري تعبر عن أفكار الناس بمختلف أعمارهم وطبقاتهم.

تأسس فريق بلاك تيما فى عام 2004 بأعضائها الثلاثة الأساسيين : أمير صلاح الدين، أحمد بحر، محمد عبده، وكانت البداية بورشة عمل لكلمات وألحان أغنياتهم التي سيقدموها عبر فريقهم الغنائى "بلاك تيما".



يذكر أنه قدم فريق بلاك تيما مؤخراً حفل غنائي في ساقية الصاوي ايضاً كما قدموا حفل غنائي على خشبة مسرح الزمالك وشهد الحفل حضور جماهيري ضخم.