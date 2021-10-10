من الطائرة.. هيفاء وهبي تشارك متابعيها رحلتها.. شاهد

نشرت الفنانة هيفاء وهبي، صورا لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهرت هيفاء وهبي في الصور من الطيارة، مما نال اعجاب متابعيها.

كانت أحدث أغاني هيفاء وهبي كليب “لو كنت”، بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، وطرحته في 14 يونيو الماضي عبر موقع “يوتيوب”، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.

وحلت المطربة هيفاء وهبي، ضيفة على التليفزيون المصري، وكشفت تفاصيل حفلاتها بمصر، ورأيها في التطوير الذي تشهده الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.



حب هيفاء وهبي لمصر

قالت الفنانة هيفاء وهبي، تعليقا على الأوضاع في لبنان:" نحن في حاجة إلى دعوات الكثيرين، ولبنان جوة قلبي ومن مصر أرسلت رسالة للبنان وأكدت فيها أنني أحبه".



وقالت هيفاء وهبي في تصريحات لها مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة "المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" بقالنا فترة كبيرة مشفناش يوم حلو في لبنان ونتمنى ان تتحسن الأوضاع".



وأكملت هيفاء :" أنا أحب مصر من زمان وأحب المصريين، وفي أزمة لبنان حسيت قد ايه مصر وقفت معنا بالدعم الغذائي والقوافل الطبية ".



ولفتت إلى أن مصر تفتح أبوابها دائما للبنان ولو انا مش موجودة في لبنان هكون في مصر وربنا يحفظ مصر وبشعر انها بلدي، وإحنا بنشوف في مصر استضافة وكرم"، مضيفة:" انا عارفة لما يكون فيه مشكلة في لبنان مصر تفتح ذراعيها لنا".



وقالت الفنانة هيفاء وهبي، إن فيروس كورونا كان له تأثير سلبي على العالم بأكمله، مضيفة: " سعيدة بتواجدي في مصر ومنبهرة بحجم التطوير الكبير في مدينة العلمين ".



وأضافت هيفاء وهبي : " بشوف أبراج حلوة وسياحة رائعة والطقس رائع في مدينة العلمين الجديدة “، مضيفة: ”أول لما أنزل من المطار في مصر أشعر بفرق كبير وتطوير كبير وهناك تطوير في شبكة الطرق ".



وأكملت هيفاء وهبي : " استمتعت بالإجازة الصيفية في مصر وفي مدينة العلمين والساحل الشمالي"، مضيفة: "بسبب الجو الحلو استغنيت عن لون بشرتي، وحصلت على لون حلو من شمس مصر الرائعة ".