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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ لوك مختلف.. درة تتألق في أحدث ظهور لها عبر انستجرام

درة
درة

نشرت الفنانة التونسية درة، صورا جديدة لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

 

وتألقت الفنانة درة، في إطلالتها الأخيرة، باللون الاسود، كما حرصت على الظهور بشعرها بلوك مختلف باللون الأسود القصير المنسدل على كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها، مما آثار إعجاب متابعيها .


يذكر أن درة تصور هذه الأيام مشاهدها في فيلم "الكاهن"، من ﺇﺧﺮاﺝ عثمان أبو لبن، ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد ناير، ويشاركها العمل كل من النجم إياد نصار والنجم الكبير حسين فهمى وفتحى عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، واعتذر عن المشاركة بالبطولة هانى سلامة، العمل من إخراج عثمان أبو لبن، تأليف محمد ناير وينتمى إلى فئة أفلام الرعب فى إطار أكشن.

 

وشاركت درة في بطولة مسلسل "بين السما والأرض" مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، ويشاركها في بطولته هاني سلامة، أحمد بدير، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، ندى موسى.

درة انستجرام الفن التواصل الاجتماعي أحدث ظهور فيلم الكاهن

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