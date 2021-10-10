طالبان تطالب بريطانيا بدفع مليارات الدولارات كتعويضات عن حرب الـ 20 عاما|فيديو

تطالب حركة طالبان، المملكة المتحدة ودول أخرى بدفع مليارات الدولارات كتعويضات لـ أفغانستان عن الحرب التي استمرت 20 عامًا بعد أن سيطرت على البلاد.

وتشير التقارير إلى أن الحكومة المتشددة ستطالب بريطانيا بسداد المدفوعات على الفور، وتعتقد طالبان أن المملكة المتحدة سترضخ لمطالبهم.

وانتقد قدامى المحاربين الذين قاتلوا في أفغانستان أي طلب للحصول على تعويضات من جانب طالبان، الذين أعدموا المعارضين وعذبوا السجناء وأجبروا النساء على الاختباء منذ استيلائهم على السلطة ، ووصفوه بـ “الغضب”.

وقالت نور محمد متوكل، من وزارة الإعلام والثقافة بـ طالبان، لصحيفة ذا ميرور: إن “بريطانيا مستعدة لدفع تعويضات الحرب لنا، ونحن نرحب بذلك، كما يجب على الدول الأخرى المشاركة في الحرب أن تكون مستعدة للدفع”.

وبينما بدأ متوكل واثقًا من أن المملكة المتحدة ستدفع تعويضات، شكك مصدر في وايتهول في ما إذا كان ذلك سيحدث.

وقال المصدر للصحيفة: “لا نعرف ما الذي سيطلبونه حتى الآن ولكن يمكن أن يكون بالمليارات من جميع المعنيين، سواء دفعناها أم لا، فهذه مسألة مختلفة”.

ومنذ أن استولت طالبان على أفغانستان في 15 أغسطس الماضي ، شهدت البلاد - التي تعاني بالفعل من الجفاف والفقر المدقع من عقود من الحرب - انهيار اقتصادها تقريبًا.

وتم قطع معظم المساعدات الدولية عن البلاد ، على الرغم من وجود استثناءات للمساعدات الإنسانية.

كما تم تجميد مليارات الدولارات من أصول البنك المركزي المحتفظ بها في الخارج، مما شكل ضغطا على النظام المصرفي.

ولكن مطالبة طالبان بالتعويضات مثيرة للجدل بالنظر إلى أن الجماعة المتشددة قتلت جنود المملكة المتحدة وحلفائها.

وقال الكولونيل ريتشارد كيمب ، ضابط كتيبة مشاة سابقة في أفغانستان: إنه غضب للجماعة الإرهابية التي استولت على البلاد للمطالبة بتعويضات من الدول التي حاربت في أفغانستان لدعم الحكومة الشرعية.

وأضاف أنه يجب ألا تفكر الحكومة البريطانية حتى في دفع فلس واحد لهؤلاء القتلة المتعطشين للدماء، سيكون هذا أول مطالب عديدة من نظام قادر على قتل وتعذيب وإخضاع السكان - ودفع البلاد إلى الخراب.

في أغسطس، حث تحالف “أوقفوا الحرب ” وهو حملة ترأسها زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين، الحكومة البريطانية على دفع تعويضات لطالبان من أجل 'النهوض بحقوق الشعب الأفغاني'.

ودعت المجموعة المملكة المتحدة إلى “أخذ زمام المبادرة في تقديم برنامج لجوء وتعويضات” بعد استيلاء طالبان على أفغانستان.

وقالت المنظمة أيضًا إن الكارثة التي تتكشف الآن في أفغانستان هي مسؤولية الولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات الناتو الأخرى التي “غرقت في حرب كان مصيرها الفشل دائمًا”.

وتأتي التقارير عن مطالب طالبان الوشيكة للمملكة المتحدة ودول أخرى بدفع تعويضات لهم بعد أن استبعد المتشددون التعاون مع الولايات المتحدة لاحتواء الجماعات المتطرفة في أفغانستان قبل أول محادثات مباشرة مع أمريكا.

ويجتمع مسؤولون كبار من طالبان وممثلون أمريكيون في نهاية الأسبوع الجاري في الدوحة، عاصمة قطر.

وقال مسئولون من الجانبين إن القضايا تشمل كبح جماح الجماعات المتطرفة وإجلاء المواطنين الأجانب والأفغان من البلاد، وأبدت طالبان مرونة بشأن عمليات الإجلاء.

ومع ذلك، قال المتحدث السياسي باسم طالبان سهيل شاهين لوكالة أسوشيتيد برس إنه لن يكون هناك تعاون مع واشنطن لاحتواء تنظيم الدولة الإسلامية النشط بشكل متزايد في أفغانستان.

وأعلن تنظيم داعش الارهابي مسؤوليته عن عدد من الهجمات الأخيرة، بما في ذلك تفجير انتحاري يوم الجمعة أودى بحياة 46 من الأقلية الشيعية وجرح العشرات أثناء صلاتهم في مسجد في مدينة قندز الشمالية.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت طالبان ستعمل مع الولايات المتحدة لاحتواء فرع تنظيم داعش، قال شاهين “نحن قادرون على مواجهة داعش بشكل مستقل”.

ونفذ تنظيم داعش هجمات لا هوادة فيها على الشيعة في البلاد منذ ظهوره في شرق أفغانستان في عام 2014.

ويُنظر إليه أيضًا على أنه الجماعة الإرهابية التي تشكل أكبر تهديد للولايات المتحدة بسبب قدرتها على شن هجمات على أهداف أمريكية.

ورفضت وزارة الدفاع الأمريكية التعليق على التعويضات لكنها أكدت أنه سيتم تعويض الضحايا المدنيين في أفغانستان.