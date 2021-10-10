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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيماء الشايب تحتفي بالمولد النبوي بـ دعاء "حبيبي يارسول الله"

شيماء الشايب
شيماء الشايب

انتهت المطربة شيماء الشايب من تسجيل وتصوير دعاء جديد تحت عنوان "حبيبي يا رسول الله"، على طريقة الفيديو كليب، إنتاج ريتشارد الحاج، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

ومن المقرر أن يطرح الدعاء في 17 أكتوبر الجاري، عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وعلى صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. 


"حبيبي يا رسول الله"، كلمات الشاعر سليمان نور، ألحان اللواء شفيق الشايب، توزيع موسيقي كيمز، عازف ناي أحمد مانشستر، عود أحمد مصطفى.

شيماء الشايب تطرح أغنية مسا النور والهنا

الخميس.. تفاصيل كليب "مسا النور والهنا" لـ شيماء الشايب


الكليب فكرة ريتشارد الحاج، وتم تصويره خارجي داخل أحد الحدائق بمنطقة الشيخ زايد، على مدار يومين. 


معروف أن "شيماء" طرحت مؤخرًا أغنية "مسا النور والهنا"، بتوزيع جديد، و هي أحدى الروائع التي غنتها المطربة القديرة وردة، من كلمات عبد الوهاب محمد، ألحان بليغ حمدي.

شيماء الشايب المطربة شيماء الشايب حبيبي يا رسول الله يوتيوب سليمان نور ريتشارد الحاج

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