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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمن.. تفاصيل استهداف موكب محافظ عدن بسيارة مفخخة

أرشيفية
أرشيفية

شهدت محافظة عدن اليمنية، صباح اليوم الأحد، تفجيرًا كبيرًا حاول استهداف موكب محافظ المدينة أحمد حامد لملس في منطقة حجيف بمدينة التواهي.

وأكدت وسائل إعلام يمنية أن مقتل قائد حراسة محافظة العاصمة عدن والسكرتير الصحفي للمحافظ، الإعلامي أحمد بو صالح، بينما نجا محافظ عدن من تفجير سيارة مفخخة استهدفت موكبه.

وأوضحت وسائل الإعلام أن بعض المصابين من مرافقي المحافظ أحمد حامد لملس إصاباتهم خطيرة، وأنهم يتلقون العلاج في مستشفيات عدن.

وقالت إن سيارة مفخخة انفجرت لحظة مرور موكب لمسؤولين، من بينهم محافظ  عدن ووزير الزراعة.

ونجا محافظ العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أحمد حامد لملس، ووزير الزراعة اللواء، سالم السقطري، من التفجير الذي استهدف الموكب أثناء مروره في تقاطع "حجيف" بالمعلا، خلال التوجه إلى المنزل في منطقة التواهي، ظهر الأحد.

وذكر مصدر محلي لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أن الأجهزة الأمنية نزلت إلى موقع التفجير لمعاية موقع الاستهداف الذي تم بسيارة ملغومة.

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وأضاف المصدر أن التفجير وقع بعد مرور الموكب بلحظات، مشيرا إلى أن أربعة من حراس المحافظ أصيبوا بجروح، وجرى نقلهم غلى مستشفى "باصهيب" العسكري.

وأدى الانفجار إلى تصاعد أعمدة دخان من المكان، فيما لم ترد تفاصيل أخرى عن الهجوم.

من ناحية ثانية، قال مسؤول يمني إن التفجير الذي استهدف موكب محافظ عدن ووزير الثروة السمكية نفذه انتحاري بسيارة مفخخة في منطقة جحيف بعدن.

واتهم المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي عضو هيئة الرئاسة، علي الكثيري، تنظيم الإخوان بالمسؤولية عن هذا العمل الإرهابي.

وقال الكثيري "إن هذه العملية الإرهابية الغادرة ما هي إلّا نتيجة للملاذ الآمن الذي وفرته جماعة الإخوان في اليمن للجماعات الإرهابية تحت مظلتها خدمة لميليشيات الحوثي لتسهيل استقدامها الى المناطق المحررة".

واعتبر الكثيري أن "العملية تتزامن مع انهيار الجبهات في شبوة ومأرب لصالح ميليشيات الحوثي الإرهابية، في مخطط تآمري مشترك وخطير، يستهدف الجنوب كافة، والتحالف العربي، علاوة على إنها تستهدف أمن العاصمة عدن من خلال محاولة كسر هيبة الحفاظ على الأمن والمنجزات الأمنية التي تحققت في العاصمة".

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