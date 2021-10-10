5 ساعات بحث بلا أثر.. شرطة المسطحات تكشف كواليس واقعة الميكروباص الغارق

على مدار ٥ ساعات من البحث المستمر، لم يعثر رجال شرطة المسطحات على أى آثار للسيارة الميكروباص التي اخترقت السور الحديدى ظهر اليوم الأحد وسقطت في مياه النيل أعلى كوبرى الساحل .

وبحسب شهود العيان فإن الميكروباص كان يستقله نحو ١٠ أشخاص جار البحث عن جثامينهم فى مياه النيل .

فيما يكثف رجال شرطة المسطحات جهودهم لسرعة انتشال جثث الضحايا .

تلقت عمليات النجدة بلاغا بسقوط سيارة ملاكي مسرعة اخترقت سور كوبرى الساحل لتسقط غارقة فى مياه النيل.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن ويكثف رجال شرطة المسطحات جهودهم لسرعة انتشال الاشخاص الموجودين داخل السيارة ورفعها من المياه .

فيما تجمع المارة أعلي الكوبرى غير مصدقين ما حدث ، حيث استمع رجال المباحث لرواياتهم وتم تحرير محضر وجار العرض علي النيابة .

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