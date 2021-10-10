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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صديقة كريستيانو رونالدو تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة على شاطئ البحر .. شاهد

جورجينا
جورجينا

شاركت جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ، متابعيها صورًا جديدة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 

وظهرت عارضة الازياء الإسبانية، علي شاطئ اليحر بإطلالة جريئة، مرتدية فستان مكشوف  باللون الأبيض كشف عن أنوثتها، ونسقت معه هوت شورت جينز، واعتمدت على المكياج الجذاب، ووضعت أحمر الشفاه الذي كشف جمال إطلالتها.
 

وحطم كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، إنجاز سيرجيو راموس، مدافع منتخب إسبانيا، كأكثر لاعب أوروبي خاض مباريات دولية مع منتخب بلاده، وذلك بعد مشاركته أمام قطر، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية، المؤهلة إلى كأس العالم 2022.


وأصبح رونالدو أكثر لاعب أوروبي يخوض مباريات مع منتخب بلاده برصيد 181، بفارق لقاء عن سيراجيو راموس، الذي تراجع للمركز الثاني.


ويهدد رونالدو رقم أحمد حسن قائد منتخب مصر، ثاني أكثر لاعب خاض مباريات في تاريخ كرة القدم برصيد 184 مباراة، وبدر المطوع أسطورة منتخب الكويت الأكثر مشاركة بـ 186 لقاءً.

جورجينا رودريجيز جورجينا صديقة كريستيانو إطلالة مثيرة عارضة الأزياء مانشستر يونايتد اطلاله جريئه نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي

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