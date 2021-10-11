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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 11- 10- 2021

أسعار الجنيه الاسترلينى
أسعار الجنيه الاسترلينى اليوم

ينشر موقع "صدى البلد" أسعار صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 11 أكتوبر وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك الأهلى الكويتي اليوم الإثنين نحو 21.22 جنيه للشراء و 21.49جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصرى فى مصرف ابوظبى الاسلامى اليوم الإثنين نحو 21.30 جنيه للشراء و 21.52جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصرى فى الامارات دبي الوطنى اليوم الإثنين نحو 21.29 جنيه للشراء و 21.52 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني فى بنك التعمير و الاسكان ، اليوم الإثنين نحو 21.22 جنيه للشراء و 21.49 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني فى بنك المصري للتنمية الصادرات اليوم الإثنين نحو 21.28 جنيه للشراء و 21.52 جنيه للبيع. 

استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى اليوم الإثنين عند 21.29جنيه للشراء 21.48 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنوك (قناة السويس ،المصرف المتحد ،فيصل الإسلامي،عودة ، الكويت الوطنى، الأهلى المتحد، المشرق، التنمية الصناعية) اليوم الإثنين نحو 21.27 جنيه للشراء و 21.52 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك قطر الوطني نحو 21.31 جنيه للشراء و 21.45 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك الاسكندرية اليوم الإثنين نحو 21.23 جنيه للشراء و 21.51 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني فى بنك مصر اليوم الإثنين نحو 21.25 جنيه للشراء و 21.49 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى اليوم الإثنين نحو 21.25 جنيه للشراء و 21.49 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك العربى الافريقى نحو 21.27 جنيه للشراء و 21.52 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر إيران نحو 21.24 جنيه للشراء و 21.55 جنيه للبيع.

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