خالد الصاوى فى تعليق جديد: التهاب في عصب رجلي اليمين مش خطر

نشر الفنان خالد الصاوى تعليقا جديدا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يوضح فيها عديد من التفاصيل الخاصة بحالته الصحية بعد تعرضه لالتهاب فى اعصاب ساقه اليمنى.

وقال خالد الصاوى : "بقالي ساعتين مثلا ما بين رغبتي اصلح ما فكسته بلا قصد.. مسقط عشان واخد مسكنات لحد التشبع.. وفي قمة التاثر لكم الاهتمام والصدق بحب ناس تربطنا اميز واروش واعمق صلة: ناس بتبعتلي وببعتلها احلى حتة بريئة رقيقة وراقية شبه براءة الجامعة بس بلا عواقب كالطرد والرفد وباقي لدور سبتمبر والحقوا كريم حينتحر عشان بيري حتتجوز.. تااااااني؟:).

وأضافت خالد الصاوى : “باختصار: عندي التهاب في عصب رجلي اليمين مزعج بس مش خطر.. خلال 3 ايام يعود الشقي بقي بامرالله.. لما قعدت عالكرسي لان المسافة كبيرة طلبت معايا فوتو كرى.. لما شفت الصورة حسيت بشي.. بس استعجلت او افتكست او المسكنات لعبت الدنيءة.. فقلقتكم بلا داعي سوري جدا.. اهم شيء ان اللي بيننا كل مرة يثبت اصالته.. احبكم اكثر مما تتسع العبارة”.

التهاب أعصاب

وكشفت زوجة الفنان خالد الصاوى “مى كريم” الحالة الصحية الخاصة به بعدما تعرض إلى أزمة صحية شديدة وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وقالت زوجة خالد الصاوى : “مساء الفل جميعا.. خالد الصاوي عنده التهاب أعصاب في رجله اليمين نتج عن إصابة أثناء يوم تصوير اكشن.. الفن يحب الضمير والإبداع له اضراره احيانا.. محبتكم فوق الراس.. يومين راحة ويرجع يتنطط بالسلامة في البلاتوهات والملاعب.. شكرا لمحبتكم واهتمامكم من القلب.. واستنوا الجديد عشان الجديد شديد باذن الله”.

كرسى متحرك

وكان أعلن الفنان خالد الصاوي إصابته بإلتهاب في الساق، وذلك تعليقا على صورة له على كرسي متحرك نشرها على حسابه بتطبيق انستجرام.

وعلق خالد الصاوي على صورة مرضه قائلا:" انا كويس بس التهاب في الساق ويزول بعد كم يوم باذن الله".

وكتب خالد الصاوي على صورته خلاصة تجربة مرضه قائلا:" ساعتين عالكرسي ده.. يعلموك احترام القوة واحترام الضعف واحترام الكرامة اللي في الضعف".

التشخيص

وكشف الفنان خالد الصاوي عن فن التشخيص والاندماج في أعماله الفنية وذلك خلال ندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

وقال خالد الصاوي خلال الندوة : كنت في بداية حياتى الفنية أسهر من هذا الأمر وخاصة فكرة معايشة الشخصية بداخل الممثل حتى بعد تقديمها على الشاشة.

وأضاف خالد الصاوي : حرصت كثيرا من خلال أعمال ان تدرسها جيدا وتذاكر أبعادها بشكل كبير ودقيق ولعل من أبرز هذه الشخصيات شخصيتي في فيلم الفرح والذي أخذ وقتا طويلا في مذاكرته وكان بالنسبة لى نقلة فنية حقيقة.

واوضح الصاوي : عندما قدمت فيلم الفيل الأرزق انتابتني حالة خاصة وتأثرت بالشخصية حتى بعد تقديمها على الشاشة وظللت متأثرا بها كثيرا، وقد كادت زوجتي تفقد الوعي عندما شاهدته لأول مرة.

وتحدث الفنان خالد الصاوي عن عمله كمحام": وقال وانا صغير كنت اريد ان اعمل في السياسة لذلك اتجهت للمحاماه اقتداء بوالدي الذي كان يتحدث في المرافعات بصيغة المجني عليه ويدافع عنه ليحقق العدل، فأخذت منه هذه الطريقة وبدأت أطبق ما تعلمته من والدي في حياتي والشخصيات التي جسدتها لأن كل إنسان له بصمة.