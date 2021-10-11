حبس تشكيل عصابي تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بالقاهرة

أمرت جهات التحقيق حبس تشكيل عصابي 4 ايام على ذمة التحقيقات تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بالقاهرة.

نجحت مباحث القاهرة فى القبض على تشكيل عصابي تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين، وتمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم النزهة بضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما وبحوزتهما سلاح أبيض وحقيبة يد مجهولة المصدر بداخلها "مبلغ مالى – هاتف محمول – بعض المتعلقات الشخصية".

واعترفا بسرقة الحقيبة من إحدى السيدات حال سيرها بالمنطقة محل الضبط بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، كما أقر أحدهما بحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى.

وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتهما بالسرقة.

بتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية.

كما أقرا بإرتكابهما 12 واقعة سرقة بذات الأسلوب، كما تم بارشادهما ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" من السلام بالقاهرة وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.

وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية والتخلص من الحقائب بإلقائها بالطريق العام.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.