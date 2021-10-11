نشرة الصحة والمرأة .. نصائح عند تناول حلاوة المولد .. طريقة لمقاومة فيروس كورونا

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال التقرير التالي.

ينتاب الكثير من متابعي الحميات الغذائية، وحتى الأشخاص العاديين الذين يتبعون أسلوب حياة صحي الكثير من القلق حول تناول حلوى المولد، ومنهم من يمتنع عنها نهائيا خوفا من تأثيرها الضار على الصحة والرجيم.

تجويع الفيروس.. علماء يكشفون عن طريقة لمقاومة فيروس كورونا

كشفت دراسة جديدة بريطانية، عن طريقة مبتكرة لمقاومة فيروس كورونا، تسمى "تجويع الفيروس" للحد من انتشاره.

يعاني عدد كبير من المراهقين من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي مما يؤثر على حياتهم بالسلب ويتسبب فى ابتعادهم عن كافة أنشطة الحياة.

يقبل الكثير من المواطنين على شراء حلوى مولد النبوي الشريف خلال هذه الفترة، حيث يتم الاحتفال به في يوم ١٩ أكتوبر من الشهر الجاري.