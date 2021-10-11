باقة 15 ألف دينار كويتي لـ 5 سيارات SUV موديل 2021.. صور

يحتوي السوق الكويتي على عدد كبير من السيارت التي تحمل موديل 2021، وذلك بين فئات متعددة وعلامات تجارية لاكبر مصنيع السيارات حول العالم، وبين هذه الطرازات المطروحة تبقى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، واحدة من الاصدارات الشهيرة والتي تلاقي اقبال كبير بين الجمهور.

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات SUV موديل 2021 ضمن باقة الـ 15 الف دينار داخل السوق الكويتي.

1- انفينيتي QX30 موديل 2021

جاءت السيارة انفينيتي QX30 موديل 2021 بقياسات هيكلية بلغت 4.425 متر للطول، وبعرض يبلغ 1.815 متر، و 1.530 متر للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 430 لتر، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.700 متر.

وتستمد انفينيتي QX30 موديل 2021 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، قادر على انتاج 208 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 350 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 230 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم خلال 7.3 ثانية.

ويبلغ سعر السيارة انفينيتي QX30 موديل 2021 داخل السوق الكويتي بقيمة قدرها 12.950 دينار.

2 - فولكس فاجن تيرامونت موديل 2021

دعمت السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2021 بمحرك سداسي الاسطوانات سعة 3600 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة 276 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 360 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل عبر منظومة الدفع الكلي، بينما تصل سرعتها القصوى لـ 190 كيلومتر في الساعة، مع القدره على التسارع من 0 لـ 100 كم خلال 8 ثوان.

وتحتوي السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2021 على نظام المساعدة على تسلق ونزول التلال، و ISOFIX لتثبيت مقاعد الاطفال، و قفل الباب التلقائي، ومساعد الفرامل BA، بالاضافة إلى فرامل ABS و EBD، خاصية التحكم بالمقود الأوتوماتيكي (AUC)، وخاصية اكتشاف النقاط العمياء، ومتابعة ضغط الاطارات، مع مستشعرات ركنت لسهولة التحكم.

وتبدأ أسعار السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2021 داخل السوق الكويتي من 10.900 دينار إلى 14.550 دينار.

3 - تويوتا لاند كروزر برادو موديل 2021

جاءت السيارة تويوتا لاند كروزر برادو موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2700 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 160 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 246 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس اوتوماتيكية مع دفع كلي للعجلات، بالاضافة إلى قوة انطلاق من 0 لـ 100 كم خلال 13.5 ثانية، وبسرعة قصوى تصل لـ 170 كم/ساعة.

بالاضافة إلى محرك اخر بسعة 4000 سي سي، سداسي الاسطوانات 6 سليندر، قادر على انتاج قوة 271 حصانا، و 381 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مما يمنحها الافضلية في التسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 9 ثوان، بينما تأتي بسرعة قصوى تصل لـ 200 كم/ساعة.

ويتراوح سعر السيارة تويوتا لاند كروزر برادو موديل 2021 داخل السوق الكويتي بين 9.900 دينار و 15.905 دينار.

4 - نيسان باترول موديل 2021

قدرت القياسات الهيكلية للسيارة نيسان باترول موديل 2021 بنسبة طول بلغت 5.165 متر، و عرض يبلغ 1.995 متر، بالاضافة إلى 1.940 متر للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3.075 متر، وتستمد السيارة قوتها من محرك 6 سليندر سعة 4000 سي سي، بقوة 275 حصانا، و 395 نيوتن/متر من عزم الدوران، وقوة انطلاق من 0 لـ 100 في توقيت زمني يبلغ 11.5 ثانية.

وتضم السيارة نيسان باترول موديل 2021 نسخة اعلى تجهيزًا 5 سليندر، سعة 5600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 400 حصانا، وعزم اقصى للدوران 560 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل عبر منظومة الدفع الكلي، مع سرعة قصوى تصل لـ 200 كم/ساعة، وبهذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 7.3 ثانية.

وتأتي السيارة نيسان باترول موديل 2021 داخل السوق الكويتي بقيمة تتراوح بين 14.999 دينار و 24.299 دينار.

5 – شيفروليه ترافيرس موديل 2021

ترتكز السيارة شيفروليه ترافيرس موديل 2021 على قاعدة عجلات بطول 3.071 متر، مع مصابيح نهارية وخلفية LED، بالاضافة إلى مصابيح امامية HID، وشبكات امامية مطلية بالكروم، بالاضافة إلى لمسات داخلية تشمل زر ايقاف و تفعيل المحرك وعجلة قيادة مالتي فانكشن، وخاصية الدخول بدون مفتح، ومكيف هواء أوتوماتيكي، وشاشة ملونة تعمل باللمس.

وتنطلق السيارة شيفروليه ترافيرس موديل 2021 من خلال محرك سداسي الاسطوانات 6 سليندر، سعة 3600 سي سي، قادر على انتاج 310 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 361 نيوتن/متر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 208 كيلومتر في الساعة، مع قوة تسارع من وضع السكون 0 حتى تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 7.7 ثانية.

ويبلغ سعر السيارة شيفروليه ترافيرس موديل 2021 في الكويت بداية من 9.700 دينار حتى 15.300 دينار.