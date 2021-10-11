دوري الأمم الأوروبية.. بنزيما الأفضل بالنهائي وبوسكيتس في الأدوار النهائية

نجح المنتخب الفرنسي في التتويج ببطولة دوري الأمم الأوروبية، بعدما فاز على نظيره الإسباني، بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

وحصد سيرجيو بوسكيتس، قائد المنتخب الإسباني، وفريق برشلونة، جائزة أفضل لاعب في الأدوار النهائية من بطولة دوري الأمم الأوروبية، والتي أقيمت مبارياتها في مدينتي توريتو وميلانو الإيطاليتين على مدار الأيام الماضية.

كما توج النجم الفرنسى كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسبانى، بجائزة أفضل لاعب فى مواجهة منتخب بلاده مع نظيره الإسبانى.

وأحرز كيليان مبابي هدف التتويج بالبطولة في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

حسمت المباراة في النهاية بفوز فرنسا على إسبانيا بنتيجة (2-1) لتتوج بطلاً لدوري الأمم الأوروبية.

وأصبح المنتخب الفرنسي ثاني المنتخبات التي تتوج ببطولة دوري أمم أوروبا، عقب منتخب البرتغال الذي توج بالنسخة الأولى من البطولة.

وأقيمت المباراة على ملعب "سان سيرو" في ميلانو بإيطاليا.

وافتتح ميكيل أويارزبال أهداف اللقاء لصالح إسبانيا في الدقيقة 64، قبل أن يعدل كريم بنزيما النتيجة سريعاً في الدقيقة 67.

وبحلول الدقيقة 41، سقط المدافع الفرنسي رافاييل فاران متأثرًا بإصابة عضلية، وتم استبداله في الدقيقة 43 وشارك دايوت أوبامياكنو بديلاً له.