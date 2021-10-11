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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بيصحى على مزيكا كلاسيكية..علا رشدي تروي كواليس اليوم الدراسي

الفنانة علا رشدي
الفنانة علا رشدي

كشفت الفنانة علا رشدي، عن تفاصيل يومها، قائلة: بصحي الساعة 6 الصبح عشان المدرسة..وبعدين افتح الشبابيك واشغل المزيكا الكلاسيكية “بوتشيلي” عشان ابني بيحبها، وبعد كدا بجهز الاكل ليهم".

 

واستطردت “علا رشدي” خلال حوارها ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”:" اللانش بوكس دا مأساة..مهما اعمل أكل ليهم مبيعجبش"، متابعة: " في أمهات بتعمل الأكل على شكل أرنب وفيل بس مش أنا".

وتابعت: "زمان كنا بناخد ساندوتشات لانشون وجبنة رومي ومربى..لكن دلوقتي الأولاد عايزين سناكس وذرة حلو مسلوق".

وأضافت:" أنا مبسوطة بعودة الدراسة والحضور الكامل من المدرسة، متابعة: عودة الدراسة أمر مهم للأم جدا بنحس بالحرية".



 


 

علا رشدي الفنانة علا رشدي عودة الدراسة المزيكا الكلاسيكية اخبار التوك شو

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