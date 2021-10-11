بيصحى على مزيكا كلاسيكية..علا رشدي تروي كواليس اليوم الدراسي

كشفت الفنانة علا رشدي، عن تفاصيل يومها، قائلة: بصحي الساعة 6 الصبح عشان المدرسة..وبعدين افتح الشبابيك واشغل المزيكا الكلاسيكية “بوتشيلي” عشان ابني بيحبها، وبعد كدا بجهز الاكل ليهم".

واستطردت “علا رشدي” خلال حوارها ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”:" اللانش بوكس دا مأساة..مهما اعمل أكل ليهم مبيعجبش"، متابعة: " في أمهات بتعمل الأكل على شكل أرنب وفيل بس مش أنا".

وتابعت: "زمان كنا بناخد ساندوتشات لانشون وجبنة رومي ومربى..لكن دلوقتي الأولاد عايزين سناكس وذرة حلو مسلوق".



وأضافت:" أنا مبسوطة بعودة الدراسة والحضور الكامل من المدرسة، متابعة: عودة الدراسة أمر مهم للأم جدا بنحس بالحرية".











