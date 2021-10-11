بنتي بتحب الرقص والتيك توك.. علا رشدي تتحدث عن تعاملها مع أبنائها والميديا

علقت الفنانة علا رشدي، على التكنولوجيا وتأثيرها في حياة الأطفال، قائله:" زمان كنا بنلعب بالعرايس وإحنا عندنا 13 سنة.. ولكن الجيل الجديد بدأ بالعرايس في سن الـ 3 سنين، ومن سن الـ 7 بدأوا يفكروا في التكنولوجيا والسوشيال والتيك توك".

واستطردت “علا رشدي” خلال حوارها ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”: "بنتي عندها حسابات على السوشيال ميديا وبتعشق التيك توك"، متابعة:" إبني مش مهتم أوي بالسوشيال ميديا".

وأكملت:" بنتي بتحب الرقص جدا وبتنزله على التيك توك..أنا بخاف عليها تشوف حاجات مش مناسبة ليها على التيك توك"، متابعة:" أنا بتابعها بس مش طول الوقت".

وفيما يخص التربية الإيجابية الصحيحة، أكدت على أهمية تفاهم الأم وقربها من أطفالها، مسترسلة: يجب أن تصبح الام صديقة لأبنائها حتى تكون على دراية كاملة بما يحدث معهم.