ميسي vs سواريز.. تشكيل منتخب الأرجنتين وأوروجواي قبل موقعة تصفيات كأس العالم

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، تشكيلة فريقه لمواجهة منافسه أوروجواي، بعد قليل، على ملعب "المونيمونتال"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

تشكيل منتخب الأرجنتين



حراسة المرمى: ايميليانو مارتينيز

الدفاع: نيكولاس تاليافيكو - نيكولاس أوتامندي - كريستيان روميرو - ناهويل مولينا

الوسط: نيكولاس جونزاليز - جيوفاني لو سيلسو - لياندرو باريديس - رودريجو دي باول

الهجوم: ليو ميسي - لوتارو مارتينيز

بينما جاء تشكيل منتخب الاوروجواي كالتالي :

حراسة المرمى: موسليرا

الدفاع: أراوخو- جودين- كواتيس- فينا

الوسط: نانديز- فالفيردي- فيسينو- كروز

الهجوم: رودريجيز- سواريز