علا رشدي تكشف طرق تعاملها مع أولادها والعقاب الصحيح

أكدت الفنانة علا رشدي، خلال حديثها ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون"، على أهمية التعامل بحدود، قائله:" لازم نحط حدود للأولاد..لو مفيش حدود الدنيا هتضيع".



واستطردت:" لازم يبقى في مواعيد محددة..هيتفرجوا على التلفزيون لفترة معينة..هيستخدموا السوشيال ميديا في وقت معين"، متابعة: لازم يبقى في حدود واستمرارية".



وفيما يخص طرق العقاب، أوضحت:" مبعتمدش على الضرب ولكن لو غلطت في حاجة هتتمنع من حاجة تانيه قصادها..ودا العقاب الصحيح".



وتابعت:" لو بنتي قررت أنها متعملش الواجب هيكون العقاب مثلا أنها هتتمنع من التلفزيون..ولازم تثبتي على قرارك".

وأضافت:" أحيانا أعصابي بتفلت وببقى وحش كاسر وبزعق وببهدل الدنيا".



