علا رشدي: أحمد بيشاركني في تربية الأولاد ومتابعتهم

كشفت الفنانة علا رشدي، عن طرق تغلبها على التوتر والضغط، قائله:" بتغلب على التوتر والكوارث اللي بتحصل باليوجا والتأمل والرياضة".

وفيما يخص دور زوجها الفنان أحمد داوود في تربية الأولاد، أضافت:" هو عنده مسئوليات ولكن مع الوقت بقى موجود وبيساهم في تربية الأولاد".

وأكملت “علا رشدي” خلال حوارها ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”::" زوجي بيشاركني في تربية الأولاد"، متابعة:" أحيانا بيكون مسئول عن نومهم والمذاكرة والنادي".

ووجهت رسالة للأمهات ، قائلة «إعرفوا إزاي تقولوا "لا" يجب إعطاء مهام لكل من حولكم سواء الزوج أو الأم ولا يجب تحمل الأم المسئولية وحدها.



وتابعت: "لازم يكون ليكي وقت تفصلي فيه وترتاحي".