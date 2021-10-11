ميسي يسجل.. الأرجنتين تتقدم علي أوروجواي بهدفين في الشوط الأول بتصفيات كأس العالم

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم منتخب الارجنتين علي منافسه اوروجواي بنتيجة هدفين دون رد في المباراة المقامة حاليا علي ملعب "المونيمونتال"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.



وسجل ليونيل ميسي الهدف الأول لمنتخب الارجنتين في الدقيقة 38 من عمر اللقاء وأضاف الهدف الثاني زميلة رودريجو دي بول في الدقيقة 44 من زمن المباراة .

تشكيل منتخب الأرجنتين



حراسة المرمى: ايميليانو مارتينيز

الدفاع: نيكولاس تاليافيكو - نيكولاس أوتامندي - كريستيان روميرو - ناهويل مولينا

الوسط: نيكولاس جونزاليز - جيوفاني لو سيلسو - لياندرو باريديس - رودريجو دي باول

الهجوم: ليو ميسي - لوتارو مارتينيز

بينما جاء تشكيل منتخب الاوروجواي كالتالي :

حراسة المرمى: موسليرا

الدفاع: أراوخو- جودين- كواتيس- فينا

الوسط: نانديز- فالفيردي- فيسينو- كروز

الهجوم: رودريجيز- سواريز