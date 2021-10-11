بعد تتويج فرنسا بالبطولة.. هاشتاج دوري الأمم الأوروبية يتصدر تريند تويتر

دشن عدد كبير من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “ دوري الامم الاوروبيه ” بعد تتويج المنتخب الفرنسي في ببطولة دوري الأمم الأوروبية، بعدما فاز على نظيره الإسباني، بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدولا على تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالأتي:

ونجح المنتخب الفرنسي في التتويج ببطولة دوري الأمم الأوروبية، بعدما فاز على نظيره الإسباني، بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

وأقيمت المباراة على ملعب "سان سيرو" في ميلانو بإيطاليا.

وافتتح ميكيل أويارزبال أهداف اللقاء لصالح إسبانيا في الدقيقة 64، قبل أن يعدل كريم بنزيما النتيجة سريعاً في الدقيقة 67.

وبحلول الدقيقة 41، سقط المدافع الفرنسي رافاييل فاران متأثرًا بإصابة عضلية، وتم استبداله في الدقيقة 43 وشارك دايوت أوبامياكنو بديلاً له.

وأحرز كيليان مبابي هدف التتويج بالبطولة في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

حسمت المباراة في النهاية بفوز فرنسا على إسبانيا بنتيجة (2-1) لتتوج بطلاً لدوري الأمم الأوروبية.

وأصبح المنتخب الفرنسي ثاني المنتخبات التي تتوج ببطولة دوري أمم أوروبا، عقب منتخب البرتغال الذي توج بالنسخة الأولى من البطولة.