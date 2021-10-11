إجراء الكشف الطبي لطلاب المرحلة الثالثة والدور الثاني بكليات جامعة الوادي الجديد

تقرر عقد الكشف الطبي لطلاب المرحلة الثالثة وطلاب الدور الثاني والشهادات المعادلة والدبلومات الفنية المرشحين للقبول بكليات جامعة الوادي الجديد للعام الجامعي بدءا من غدا الثلاثاء وذلك بتوجيهات الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وبإشراف الأستاذ الدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

صرح بذلك مدحت خليل مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب وقال ان اجراء الكشف الطبي الوادي الجديد سيتم لطلاب المرحلة الثالثة وطلاب الدور الثاني والشهادات المعادلة والدبلومات الفنية فى الفترة من الثلاثاء القادم الموافق 12/10/2021 وحتى الخميس الموافق 14/10/2021 وذلك بمقر كلية التربية بمدينة الخارجة لجميع طلاب مراكز وقرى المحافظة والقادمين من المحافظات الأخرى.

اقرا أيضا:

وأضاف انه سيتم بدء أعمال الكشف الطبي في تمام الساعة التاسعة صباحا مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا..